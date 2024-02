فيديو | مانشستر سيتي يهزم إيفرتون بهدفي هالاند

انتصر مانشستر سيتي -حامل اللقب- على إيفرتون (2-0) اليوم السبت لحساب مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي (2023-2024).

دارت أحداث المباراة في أرضية ملعب (الاتحاد) عقر دار مانشستر سيتي، أمام قرابة 50 ألف مشجّع، بصافرة الحكم الدولي الإنجليزي جون بروكس.



سجّل هدفي مانشستر سيتي، المهاجم النرويجي العائد من الإصابة، إيرلينغ هالاند في الدقيقتين 71 و85، ليعزز صدارته للائحة هدّافي المسابقة بـ16 هدفًا.



بهذه النتيجة، يتصدر مانشستر سيتي لائحة الدوري الإنجليزي مؤقتًا برصيد 52 نقطة متقدّمًا على ليفربول (51 نقطة) الذي يلعب بعد قليل أمام بيرنلي.

GOAL!!!

Erling Haaland scores his first Premier League goal in 77 days!

Pickford will feel he maybe could have done better, but Haaland struck it well.#beINPL #MCFC #EFC #MCIEVE pic.twitter.com/LxsgjWhdAN

