الرياضة

فيديو | مانشستر سيتي يهزم إيفرتون بهدفي هالاند

محمد ابو الوفاaccess_time1 / شعبان / 1445 هـ      10 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
مانشستر سيتي يهزم إيفرتون بهدفي هالاند

انتصر مانشستر سيتي -حامل اللقب- على إيفرتون (2-0) اليوم السبت لحساب مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي (2023-2024).

 

دارت أحداث المباراة في أرضية ملعب (الاتحاد) عقر دار مانشستر سيتي، أمام قرابة 50 ألف مشجّع، بصافرة الحكم الدولي الإنجليزي جون بروكس.


سجّل هدفي مانشستر سيتي، المهاجم النرويجي العائد من الإصابة، إيرلينغ هالاند في الدقيقتين 71 و85، ليعزز صدارته للائحة هدّافي المسابقة بـ16 هدفًا.


بهذه النتيجة، يتصدر مانشستر سيتي لائحة الدوري الإنجليزي مؤقتًا برصيد 52 نقطة متقدّمًا على ليفربول (51 نقطة) الذي يلعب بعد قليل أمام بيرنلي.

 

 

 

m.abo.elwafa

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