“العاصمة السعودي” يواجه الأهلي البحريني” على برونزية سلة “عربية السيدات”

الشارقة- البلاد
حجز فريق العاصمة السعودي رغم خسارته اليوم السبت أمام الأهلي البحريني (71-80)، مقعدًا له برفقة الأهلي في اليوم الختامي من مسابقة كرة السلة، ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة حالياً بنسختها السابعة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة، يتنافسن على ألقاب ثماني ألعاب أولمبية.
كما شهدت الجولة الختامية في الدور التمهيدي، فوز غاز الشمال العراقي على الفتاة الكويتي بنتيجة (75-67)، وحقق الفحيص الأردني انتصاره السادس على التوالي بتغلبه على فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة (94-68).
وبختام الدور التمهيدي، تأهل فريقا الفحيص الأردني والثورة السوري وفق نظام البطولة إلى المباراة النهائية، بعد أن أنهيا الدور التمهيدي في المركزين الأول والثاني، وبرصيدي 12 نقطة للفحيص، مقابل 11 نقطة للثورة، وليرافقهما إلى اليوم النهائي كل من الأهلي البحريني وفريق العاصمة السعودي، بإنهائهما الدور التمهيدي بالمركز الثالث والرابع برصيدي 10 و8 نقاط على التوالي، على أن يمنح نظام البطولة مجدداً الفرصة لفريقي الأهلي والعاصمة لخوض مباراة أخيرة في اليوم الختامي، للمنافسة على آخر عتبات منصات التتويج، والميدالية البرونزية.
بدوره، ودع الفتاة الكويتي، وغاز الشمال العراقي البطولة، رغم تشاركهما رصيد الثماني نقاط ذاتها مع فريق العاصمة السعودي، بعد أن لعب فارق الأهداف في المواجهات المباشرة التي جمعت الأندية الثلاثة فيما بينها في الدور التمهيدي، دور الفيصل في منح بطاقة العبور لليوم الختامي لصالح لاعبات الفريق السعودي، بعد أن كان العاصمة قد فاز في اليوم الافتتاحي على غاز الشمال العراقي (95-78)، واتبعت في الجولة السادسة بتغلب الفتاة الكويتي على العاصمة السعودي (72- 68)، قبل أن يقدم فريق الفتاة بخسارته اليوم أمام غاز الشمال (67-75) هدية للعاصمة بتأكيد تأهله لليوم الختامي وانهائه الدور التمهيدي بالمركز الرابع.
واستطاعت لاعبات غاز الشمال تحقيق الفوز على الفتاة الكويتي، بانتزاع العراقيات الأفضلية بنتائج الربعين الأول والرابع بواقع (21-13 و20-17)، فيما لم يشفع للاعبات الكويت نيل الأفضلية بنتيجة الربعين الثاني والثالث (20-18 و17-15) التي لم تكن كافية لهن للعودة بنتيجة المباراة.
بدورهن أكدت لاعبات الأهلي البحريني جدارتهن بالمركز الثالث في ختام الدور التمهيدي، بعد أن نجحت البحرينيات في الهيمنة على نتائج الفترات الأربعة للقائهن أمام فريق العاصمة السعودي بواقع (26-24 و20-18 و22-18 و12-11).