أمير منطقة حائل يتوج الراجحي بطلاً لرالي حائل تويوتا الدولي 2024

الرياض – هاني البشر
توج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2024 المتسابق السعودي يزيد الراجحي بلقب الرالي في عامه الـ 19، والذي يمثل الجولة الأولى من كأس العالم للراليات 2024 فئة ” الباها ” والجولة الأولى من بطولة الشرق الأوسط للراليات 2024 ، وضمن بطولة السعودية تايوتا 2024 بتنظيم وزارة الرياضة بتعاون مع هيئة تطوير منطقة حائل والاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية.
جاء ذلك خلال رعايته للحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بمركز المغواة بحائل اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة، وصاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت عبدالمحسن بن عبد العزيز.
وفور وصول سموه لمقر الحفل عزف السلام الملكي، ثم آيات من القرآن الكريم. ورفع سمو الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل شكره للقيادة الرشيدة -أيدها الله- ولسمو وزير الرياضة على الرعاية والدعم المستمر لرياضة المملكة ، منوهاً بجهود ودعم صاحب السُمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد وسمو نائبه وتعاونهما لإقامة رالي حائل تويوتا الدولي 2024.
وأشاد سموه بالإنجازات الكبيرة والنجاحات المتواصلة التي تشهدها بلادنا في مختلف المجالات، والتي جاءت بتوجيهات الحكيمة والدعم السخي من القيادة الرشيدة – حفظها الله – وبمتابعة واهتمام سمو وزير الرياضة، منوهاً باستضافة إمارة حائل للرالي ودورها الكبير في إنجاح رياضة المحركات في المملكة فهي مهد الراليات السعودية( حائل) ، مشيراً إلى أن رالي حائل منذ انطلاق أولى سباقاته، يُعدُّ محطة مهمة في الكشف عن المواهب السعودية، وإعدادهم لينطلقوا من المشاركات المحلية إلى الدولية، حيث شهد رالي حائل تويوتا الدولي هذا العام، تواجد 22 متسابقا محليا. مشيراً إلى ماوصلت إليه رياضة المحركات في المملكة حتى أصبحت واحدة من من أهم الرياضات ومن أكثرها متابعة ، مبيناً سموه أنه سيشارك في نسخة العشرون من رالي حائل الدولي 2025 عرفاناً وتقديراً، ونوه سموه بدور اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي، ولوزارة الرياضة، ولجميع الجهات والقطاعات الحكومية المشاركة، وللشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، وللشريك الإستراتيجي البنك السعودي للاستثمار، ولنادي منظمي السباقات السعودي، ولشركاء والرعاة والسائقين والفرق المشاركة وللإعلاميين.
بعد ذلك شاهد سموه والحضور عرضا مرئياً من منافسات المتسابقين وفعاليات الرالي بمنطقة ًحائل. عقبها قدمت كلمة الرعاة ألقاها نيابة عنهم مدير عام الاتصالات التسويقية لعبداللطيف جميل للسيارات منير خوجه قدم خلالها شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبة، ولسمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وسمو وزير الرياضة على الرعاية والدعم ولجميع القطاعات الأمنية والخدمية والإعلامية التي أسهمت بكل اقتدار في نجاح الرالي والوصول فيه إلى منصات التتويج العالمية وتحقيق الأهداف المأمولة ضمن برنامج جودة الحياة وفق رؤية المملكة 2030 ، مشيراً إلى أن رالي حائل يشكل حراكاً اقتصادياً وسياحاً بالمنطقة بما يصحبة من أنشطة وبرامج وفعاليات متنوعة ومتميزة. بعدها شاهد الحضور فيلماً مرئياً عن تاريخ الرالي في منطقة حائل وتحويلها إلى (مهد للراليات ).
إثر ذلك كرم سمو أمير منطقة حائل شركاء النجاح والشركات الراعية ورؤساء اللجان العاملة في الرالي، بعدها قدم سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل هدية تذكارية بهذه المناسبة، كما قدم سمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية درعاً تذكارياً لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبة نظير جهودهم ومتابعتهم المستمرة في إنجاح الرالي وتميزه في المحافل العالمية.
ثم توج سموه المتسابقين أبطال رالي حائل تويوتا الدولي 2023, وقد تمكن السعودي يزيد الراجحي، برفقة ملاحه الألماني تيمو جوتشالك، من تحقيق لقب رالي حائل تويوتا الدولي 2024، للمرة السابعة في تاريخه، على متن تويوتا هايلوكس، حيث قطع مسافة المرحلة الخاصة والبالغة 164 كم في زمن قدره ساعة و42 دقيقة و55 ثانية، محافظاً على تقدمه على البرتغالي جواو فيريرا بفارق 38 ثانية في الترتيب النهائي، والليتواني روكاس باتسوسكا الذي جاء خلفهما في المركز الثالث بفارق دقيقة و 9 ثوان.
من جهته تمكن السائق السعودي صالح السيف من الفوز برالي حائل تويوتا الدولي 2024 في فئة “تشالنجر”، متفوقا على البرتغالي جواو دياس، والارجنتيني دييغو مارتينيز اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
في حين صعد الدراج الألماني فيليب هورليمان إلى أعلى درجات التتويج لفئة الدراجات النارية فوق 450cc، من جهته توج الدراج الإماراتي محمد البلوشي بالمركز الأول في فئة الدراجات النارية تحت 450cc، تلاه الكويتي عبدالله الشطي، فيما حقق الدراج السعودي عبدالحليم المغيرة المركز الثالث. وتمكن الدراج السعودي هيثم التويجري من حصد لقب البطولة لفئة الدراجات الرباعية (كوادز)، فيما حقق السعوديان، هاني النومسي، وعبدالعزيز الشيبان، المركزين الثاني والثالث على التوالي.
وفي ختام الحفل، ثمن سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للرياضة بشكل عام ورياضة المحركات ممثلة في رالي حائل تويوتا الدولي مهد الراليات في المملكة، الذي أصبح أيقونة عالمية بعد اعتماد الاتحاد الدولي للسيارات رالي حائل جولة افتتاحية لبطولة العالم للراليات فئة الباها، وكذلك بطولة الشرق الأوسط للراليات وبطولة السعودية تويوتا للراليات بمتابعة سمو وزير الرياضة وسمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
مشيراً سموه لتحقق مستهدفات رؤية السعودي في جوانب مضيئة في تنمية المنطقة وفي القطاع الرياضي ورياضة السيارات عبر رالي حائل تويوتا الدولي، معرباً سموه عن شكره للقيادة الحكيمة ولكافة الوزارات والهيئات والجهات الأمنية والإعلامية والرعاة من القطاع الخاص وكافة المساهمين في نجاح الرالي في عامه 19 ، مهنئاً كافة الفائزين ، متطلعاً لمواصلتهم تقدمهم في المراحل اللاحقة من بطولتي العالم للراليات والشرق الأوسط وكذلك بطولة السعودية تويوتا للراليات وأن تكون حائل مفتاح وصولهم إلى أعلى المنافسات العالمية.
حضر الحفل عدد من المسؤولين في الإدارات الحكومية في المنطقة من مدنيين وعسكريين وضيوف الرالي. وجاءت النتائج النهائية لرالي حائل تويوتا الدولي 2024 كالتالي:
فئة السيارات الالتيمت:
1. يزيد الراجحي (السعودية)، الملاح تيمو جوتشالك (ألمانيا) تويوتا هايلوكس أوفردرايف.
2. جواو فيريرا (البرتغال)، الملاح فيليب بالميرو (البرتغال)، ميني جون كوبر ووركس رالي بلاس.
3. روكاس باتسوسكا (ليتوانيا)، الملاح أوريول فيدال (أسبانيا) تويوتا هايلوكس أوفردرايف.
فئة السيارات تشالنجر:
1. صالح عبدالله السيف (السعودية)، الملاح ناصر الكواري (قطر)
2. جواو دياز (البرتغال)، والملاح جواو ميراندا (البرتغال)
3. دييغو مارتينيز (الأرجنتين)، والملاح سيرجيو ليفانتي (اورغواي)
فئة السيارات سايد باي سايد:
1. فرناندو الفاريز (الأرجنتين)، والملاح خافيير بانسيري (فرنسا)
2. الكسندر توريل بوكوي (أسبانيا)، والملاح بيدرو لوبيز (أسبانيا)
3. أحمد الكواري (قطر)، والملاح مانويل لوتشيس (قطر)
فئة الدراجات النارية فوق 450cc:
1. فيليب هورليمان (ألمانيا)
فئة الدراجات النارية تحت 450cc:
1. محمد البلوشي (الإمارات)
2. عبدالله الشطي (الكويت)
3. عبدالحليم المغيرة (السعودية)
فئة الدراجات الرباعية/ كوادز :
1. هيثم التويجري (السعودية)
2. هاني النومسي (السعودية)
3. عبدالعزيز الشيبان (السعودية).
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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