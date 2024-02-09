17 مليون زائر يعيشون خيارات الترفيه المحلية والعالمية بفعاليات موسم الرياض

الرياض : البلاد

أعلن موسم الرياض وصول عدد زواره منذ انطلاق فعالياته أواخر أكتوبر الماضي إلى 17 مليون زائر في جميع مناطقه التي تمتلئ بأنواع الترفيه وخيارات متعددة في مجالات الألعاب والتسوق والمهرجانات والمعارض.

وبشعاره هذا العام Big Time، يستمر موسم الرياض في تحقيق جملة من المنجزات، عبر استضافة فعاليات كبرى، من أبرزها كأس موسم الرياض الذي اختتم يوم أمس ، إضافة إلى افتتاح فعاليات جديدة ومتلاحقة في عدد من المناطق، أبرزها منطقة “بوليفارد سيتي” التي تعد موقعا مليئا بخيارات الترفيه العالمية، وبوليفارد وورلد التي تضم عددا من الثقافات العالمية، وفيا رياض المليئة بخيارات السينما والمقاهي والمطاعم والعلامات التجارية العالمية، إضافة إلى مجموعة من المناطق التي تتميز كل واحدة منهن بطابع ترفيهي فريد من نوعه.

ومنذ انطلاق نسخته الرابعة، نجح موسم الرياض في استقطاب الزوار من الأفراد والعائلات لفعالياته المتوافقة مع رغبات الجمهور في شتى المجالات الترفيهية التي أصبحت المملكة تحتضنها بشكل واسع خلال السنوات الأخيرة.

وتقام في موسم الرياض مجموعة من المسرحيات، والأمسيات الفنية المتنوعة لعدد من الفنانين العرب في المسارح أو المطاعم.