نادي سباقات الخيل يعلن قائمة الخيل المتوقع مشاركتها في مهرجان كأس السعودية

الرياض – محمد الجليحي
يحتضن ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض يومي 23 – 24 فبراير الجاري النسخة الخامسة من الكأس الأغلى والأقوى عالمياً كأس السعودية 2024، الذي استهدف المشاركة فيه كبار الملاك والمدربين عالمياً بنخبة من الخيل الأبرز على الساحة الدولية؛ حيث تتجه الأنظار للرياض لمتابعة الحدث المتنوع الشامل بمحتواه السباقي والثقافي، والذي يقدم نبذة عن ماوصلت إليه المملكة العربية السعودية من تطور مرتبط بإرثها الأصيل وثقافتها وبهذه المناسبة ومع توافد الخيل العالمية للمشاركة في كأس السعودية هذا العام، قال صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل : أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي هيئة الفروسية ونادي سباقات الخيل بالشكر الجزيل لقيادتنا الرشيدة على الدعم الكبير والغير محدود لسباقات الخيل وتحديداً كأس السعودية الذي بات علامة بارزة في تاريخ السباقات بفضل الله ثم دعم خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يحفظه الله الذي سخر جميع الممكنات وألهمنا بتوجيهاته لنصل لما نحن عليه بفضل الله عزوجل ثم بهذه المتابعة والدعم ، وأما عن البطولة فالخيل المتوقع مشاركتها في مختلف أشواط النسخة الخامسة لمهرجان كأس السعودية 2024 تبشر بسباقات مثيرة وممتعة خلال يومي المهرجان لأنها الأقوى والأبرز على الساحة العالمية وجميعها قادمة بعد تأهلها من بين كوكبة الخيل الأقوى في بلدانها ، ونتطلع إلى استضافة ومشاهدة هذه الخيل وهي تتنافس في ميدان الملك عبد العزيز لتقدم عروضاً في سباقاتنا ذات الطراز الدولي بمتابعة جمهورنا المحلي والدولي هنا في الرياض والمشاهدين عالمياً.
“كما أشير كذلك الى أن الزيادة في الجوائز المالية والترقيات التي تمت لكأس المنيفة وكأس نيوم وكأس 1351 سبرنت تظهر التقدم الذي أحرزه مهرجان كأس السعودية منذ انطلاقته الأولى في 2020، ونتطلع إلى استدامة عجلة التطوير في نادي سباقات الخيل ومواكبته لكبرى هيئات السباقات العالمية لتعزيز وتطوير رياضتنا محلياً ودولياً مع الإسهام في رسم مستقبل زاهر لسباقات الخيل على المدى البعيد على الصعيد الدولي، وأتمنى حظاً سعيداً لجميع الملاك والمدربين والخيالة وهم يضعون اللمسات الأخيرة على مشاركاتهم في كأس السعودية وننتظر بشغف كبير يومي 23 و24 فبراير.”