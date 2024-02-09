مُدد تُكرم البنك الأهلي السعودي لشراكته في برنامج حماية الأجور

جدة – البلاد

تفعيلاً لدوره الرائد والمستمر بالمساهمة في دعم التنمية، كرم معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين البنك الأهلي السعودي لشراكته ودعمه برنامج حماية الأجور، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق، وذلك بهدف تمكين المنشآت من تحقيق نسبة الالتزام ببرنامج حماية الأجور، حيث يمثل أحد مبادرات التحول الوطني وأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تطوير القطاع الخاص ورفع جاذبية سوق العمل في المملكة.

وتأتي شراكة البنك لهذا البرنامج انسجاماً مع ما يمثله البنك الأهلي السعودي من قوة مالية ومصرفية مؤثرة، وما يضطلع به من دورٍ فاعل على صعيد دعم الخطط التنموية والمبادرات الاستثمارية والاقتصادية، وذلك تعزيزاً للدور الريادي الذي كان ولا زال يقوم به، إذ يسعى البرنامج إلى تحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع الخاص والمساهمة في حماية الأجور مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات.

وتعتبر مُدد الواجهة الرسمية لبرنامج حماية الأجور الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المنشآت من اثبات دفع الأجور، وتوفير حلول رقمية متكاملة لتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية للمنشآت من ضمنها نظام إدارة الرواتب وهو نظام إلكتروني مؤتمت يقدم حلول مطورة بالربط مع نظام التأمينات الاجتماعية والبنوك والمؤسسات المالية لتسهيل الالتزام ببرنامج حماية الأجور وتنظيم عملية إدارة وتحويل الرواتب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، و نظام الالتزام وهو أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يسهم في قياس نسبة التزام المنشآت بدفع أجور العاملين وإثبات حقوق أطراف العلاقة التعاقدية بين كل من أصحاب العمل والموظفين لتحقيق بيئة عمل آمنة وجاذبة.