مهرجان العلا للفنون ينطلق بمشاريع فنية جديدة

العلا : البلاد

انطلق اليوم مهرجان العلا للفنون، تحت شعاره الجديد الفن بلا حدود، في نسخته الثالثة، بعدد من الفعاليات والمعارض والمبادرات الإبداعية التي تقام على مدار 22 يومًا في المناظر الطبيعية الخلابة لواحة العلا القديمة.

ويعد مهرجان العلا للفنون جزءاً من تقويم فعاليات العلا السنوي، الذي يضم مزيجًا من المبدعين والفنانين المحليين والإقليميين والعالميين وفناني الأداء والقيّمين وجامعي الأعمال الفنية وغيرهم.

وسيكشف الفنان عبيد الصافي، الفائز بأكبر جائزة فنية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المناطق العربية)، خلال المهرجان عن عمله الفائز بعنوان “النخيل في عناق أبدي”.

وتعد هذه النسخة من الجائزة، هي الأولى التي تشهد تعاوناً بين مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) وفنون العلا، وذلك في إطار شراكة أوسع بين الجهتين لدمج جهودهما بهدف دعم الإبداع في المملكة العربية السعودية والمنطقة بشكل عام.

كما يقدم وادي الفن منال الضويان وهي من أبرز الفنانين المعاصرين في المملكة، في عملها التكليفي الجديد والذي ينتمي لفن الأرض، الذي جاء بعنوان “واحة القصص” وهو عبارة عن تركيب فني في شكل متاهة عملاقة مستوحى من المدينة القديمة في العلا، الذي سيتم تثبيته بشكل دائم ضمن المناظر الطبيعية الصحراوية الشاسعة في العلا ابتداءً من عام 2026 ، يتخلل أيام مهرجان العلا للفنون، معرضان متجاوران – يقدمان أنواعاً من فنون الرسم والخزف والمنحوتات الناعمة واللوحات الفنية وفنون النسج، التي ستقام في حي الجديدة الفني، في قلب العلا.

ويمثل المعرض الأول خطوة مهمة في تطوير العمل الفني “واحة القصص” حيث يتم عرض مئات الرسومات التي تم جمعها من ممارسات الفنانة ومشاركاتها في ورش العمل التي أقامتها لأهالي العلا. حيث يتم تثبيت هذه الرسومات والقصص في النهاية على جدران “واحة القصص”، مما يتيح لأهالي العلا ترك أثر دائم في وادي الفن.

أما المعرض الآخر والذي يُقدم بالتعاون مع جاليري سابرينا آمراني تحت عنوان ” حبهم مثل كل حب، وموتهم مثل كل موت”، فيتعمق أكثر في ممارسة الضويان، مبرزاً أعمالها الفنية مثل: المنحوتات الناعمة مصنوعة من حرير التوسار والمطبوع عليها صور تتعلق بتراث العلا؛ إضافة إلى رسوماتها التي تشبه المتاهة والمستوحاة من مدينة العلا القديمة والأعمال الفخارية المحفورة والمصنوعة من الطين الذي جمعته من مختلف مناطق المملكة؛ في أجزاء من جدارية تجسد نسيج “السدو التراثي”، الذي كانت تستخدمه نساء البدو قديماً.

وتقدم فنون العلا معرضين لبرنامج إقامة العلا الفنية، أحدهما معرض إقامة العلا للفن التشكيلي “وما تبقى لنا”، الآخر معرض إقامة العلا للتصميم “رَحِم خفيّة”، وسيستمران حتى 30 أبريل 2024 ، مؤكدين دور العلا المتنامي مركزًا للتبادل الثقافي والابتكار الفني في المنطقة.

ويقدم معرض العلا 1445 مجموعة من صور الفنان حسن حجاج والذي اشتهر بقدرته على المزج بين الفن المعاصر والأزياء والهوية الثقافية.

وكان حجاج قد التقط مجموعة من الصور لأهالي العلا في فبراير 2023 في أحد الإستوديوهات المفتوحة بمدرسة الديرة، حيث تناول الصور موضوعات متنوعة شملت المزارعين، الفرق الرياضية، التجار، والحرفيين والمجتمع الإبداعي.

فيما يقدم معرض “رَمّيْ عَيّنيِ “أعمالاً معاصرة لفنانين سعوديين معارة من جامعي الأعمال الفنية في المملكة، في قاعة مرايا، ويهدف المعرض الذي أشرفت على تنسيقه الدكتورة عفت عبد الله الفدغ، إلى إعادة تعريف تاريخ المعرض الفني المعاصر في المملكة وتوثيق قصص الفنانين ودور مقتنيي الأعمال الفنية في تطوير المشهد الفني، ويستمر المعرض من 9 فبراير إلى 27 أبريل 2024 وهو جزء من البرنامج الاحتفالي السابق للافتتاح الرسمي لمتحف الفن المعاصر في العلا.

وبعد إقامة معرضين منذ عام 2020 ، عاد المعرض الفني الدولي المفتوح، صحراء X العلا، في نسخته الثالثة في الفترة من 9 فبراير إلى 23 مارس 2024 ، ليضع الأعمال الفنية المعاصرة ذات الرؤية للفنانين السعوديين والدوليين بين الطبيعة الصحراوية الاستثنائية للعلا.

ويتضمن المعرض لهذا العام 15 عملاً تكليفياً جديداً، الذي يقام برؤية فنية لكل من مايا الخليل، مارسيلو دانتاس وإدارة فنية من رنيم فارسي ونيفيل ويكفيلد.

كما تم افتتاح مساحة تصميم العلا بشكل تجريبي، الذي يعد مركزاً لعرض مبادرات التصميم المتنوعة في العلا والتي تسهم في رؤية العلا، حيث تقع المساحة في حي الجديدة الفني، موفرة مساحة للمعارض وورش العمل والأرشيف، وتم تصميمها لتعزيز التعاون بين المحترفين في مجال التصميم والطلاب وهواة التصميم، إضافة إلى تعزيز إرث العلا كمحفز للإلهام الإبداعي والتصميم.