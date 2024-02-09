كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2024 … تجربة رياضية وترفيهية استثنائية بانتظار عشاق الفروسية بالعلا

العلا- البلاد

تتجه أنظار عشاق الفروسية نحو محافظة العُلا غداً، لمشاهدة أحداث كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل في نسختها الخامسة، بمشاركة نخبة الفرسان من جميع أنحاء العالم.

وتشكل البطولة محطة بارزة ضمن تقويم رياضة القدرة والتحمل الدولي، حيث تجمع 200 فارس يمثلون 50 دولة حول العالم، وتحمل في طياتها أروع التحديات التي تظهر مهارة كلٍّ من الفارس والخيل. وينطلق السباق الرئيسي للبطولة في مسار مميز لمسافة 120 كلم، والذي يتكامل مع سلسلة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية.

ويحمل برنامج الترفيه المرافق للبطولة ما يلبي تطلعات جميع أفراد العائلة بمختلف الأعمار، بما في ذلك عروض الأفلام السينمائية، وتجربة ركوب الخيل، والركن الثقافي، إضافة إلى العروض الحية والموسيقية المباشرة، والتي تضم عروضًا إبداعية بمشاركة موسيقيين سعوديين ومنهم المنسقة الموسيقية لين.

كما يشمل البرنامج العديد من جلسات الحوار التفاعلية برفقة الفرسان المحترفين والخبراء المتخصصين ومشاهير عالم الفروسية من مختلف الدول العربية، كما يمكن للجماهير زيارة معرض الفروسية الذي يمنحهم فرصة للاستمتاع بأروع الصور الملتقطة بعدسة المصورين دان باثي، ومايك ماسارو، والتي تعكس التقاطع ما بين الرياضة وعالم الفروسية على أرض العلا وطبيعتها المذهلة.

وتمنح أجواء كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل عشاق الفروسية فرصة مثالية للاستمتاع بأروع العروض التنافسية، واكتشاف العلاقة الفريدة التي جمعت الإنسان والخيل منذ آلاف السنين ضمن تحديات شيّقة ضد التضاريس وعامل الزمن.