طريقة عمل فوتشيني الشوكولاتة

من منا لم يسمع من قبل عن طبق المكرونة الفوتشيني الشهير والذي يعد بالمكرونة الشرائط مع الكريمة، هل فكرتِ من قبل في تحضير الطبق حلو من الشوكولاتة!!

المقادير اللازمة

2 1/2 كوب دقيق لجميع الأغراض بالإضافة إلى المزيد إذا لزم الأمر

ربع كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى

1/4 كوب سكر بودرة

رشة ملح

3 بيضات كبيرة مخفوقة

1 ملعقة كبيرة صوص شوكولاتة

1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

طريقة العمل

ننخل الدقيق والكاكاو والسكر

أضيفي قليلًا من الملح واجمعي خليط الدقيق في وعاء كبير أو على سطح عمل نظيف

أفرغي وسط الدقيق واصنعي حفرة

ضعي البيضة داخل الحفرة

ثم ضعي شراب الشوكولاتة والفانيليا

امزيجي بلطف بشوكة

ابدأي تدريجياً في العجن

إذا كانت العجينة جافة جداً أضيفي القليل من الماء

إذا كانت العجينة رطبة أو لزجة جداً أضيفي القليل من الدقيق

بمجرد أن تتماسك العجينة اعجن حتى تصبح ناعمة، لمدة 8 دقائق تقريبًا

نشكلها على شكل قرص ونغطيها بغطاء بلاستيكي ونتركها في الثلاجة لمدة 20 إلى 30 دقيقة

قسمي العجينة إلى أرباع مع تغطية القطع الأخرى لإبقائها رطبة

افرديها رفيعة ثم تقطع شرائط بالسكين الحاد او عن طريق ماكينة صنع المكرونة

قومي بفك شرائط المكرونة وضعيها على صينية خبز مرشوشة بالدقيق لمنعها من الالتصاق

تسلق المكرونة في قدر كبير من الماء المغلي لمدة 3 دقائق

أخرجي المكرونة على الفور من الماء

اخلطيها مع صلصة شوكولاتة

ثم تقدم