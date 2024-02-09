طريقة عمل شوكليت بروفيترول جاتوه

وصفة مميزة وفاخرة

المقادير اللازمة

لجاتوه الشوكولاتة

2 كوب دقيق لجميع الأغراض

2 ملاعق صغيرة ملح

نصف كوب ماء مغلي

1 1/4 كوب من الكاكاو الداكن غير المحلى

150 جرام شوكولاتة داكنة مقطعة

453 جرام زبدة غير مملحة طرية

2 1/2 كوب سكر

كوب سكر بني فاتح

1 ½ ملاعق كبيرة فانيليا

10 بيضات كبيرة في درجة حرارة الغرفة

صوص شوكولاتة لوجه الجاتوه للتزيين

شوكولاتة مبشورة لجوانب الجاتوه للتزيين

لكريمة الشوكولاتة للحشو

1/2 كوب زبدة

1/4 كوب مسحوق الكاكاو

1 1/2 كوب مسحوق السكر

2 ملعقة كبيرة حليب

1 ملعقة صغيرة فانيليا

للبروفيترول

العجين

4 حبات بيض

100 جرام زبد حلويات (بدون ملح)

1/4 ملعقة صغيرة ملح

250 مللي ماء

150 جرام دقيق حلويات

لحشوة الكريمة للبيروفيترول

كريمة خفق للحلويات

سكر بودرة حسب الرغبة

ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة العمل

كريمة الشوكولاتة للحشو

اخفقي الزبدة ومسحوق الكاكاو معًا حتى يصبح المزيج خفيفًا

أضيفي السكر البودرة والحليب والفانيليا واخلطي المزيج جيدًا مع إضافة حليب إضافي إذا لزم الأمر .

استمري في الخفق لمدة 3-5 دقائق حتى يصبح خفيفًا ورقيقًا

ضعي كريمة الزبدة بالثلاجة لتبرد تماماً

البيروفيترول

العجين

نضع الماء والملح والزبدة في قدر على النار حتى يغلي، ثم نقوم بوضع الدقيق بعد أن ننخله ونقلب جيدًا لمدة دقيقة

نضع العجينة في وعاء بلاستيكي ونضيف البيض تدريجيا الواحدة تلو الأخرى مع الاستمرار بالخفق

نضع العجينة في كيس الحلواني ثم نقوم بتشكيلها في صينية مغطاة بورق الزبد حتي لا تلتصق

تخبز على حراره 200 درجة لمده 25 دقيقه وتترك لتبرد

الكريمة

تخفق الكريمة مع السكر والفانيليا حتى نحصل على خليط متماسك

نحشي حبات البروفيترول بالكريمة وتترك جانباً

الكيك

سخني الفرن مسبقًا إلى 325 درجة فهرنهايت

في وعاء اخلطي الدقيق والملح

ضعي الكاكاو والشوكولاتة في وعاء متوسط

صبي الماء على الكاكاو وقلبي حتى تختفي الكاكاو وتذوب الشوكولاتة

دعي الشوكولاتة تبرد 5 دقائق

في وعاء آخر نضيف الزبدة ومزيج الشوكولاتة والسكر البني والفانيليا

يخفق على سرعة متوسطة من 2 إلى 3 دقائق

يضاف البيض واحدًا تلو الآخر ويخفق حتى يتجانس

قللي السرعة إلى منخفضة وأضيفي خليط الدقيق ببطء

امزجي حتى يتجانس

صبي الخليط في صينية خبز مستطيلة محضرة

اخبزي الكيك لمدة 75 إلى 85 دقيقة أو حتى تدخلي عود أسنان في المنتصف ويخرج نظيفًا

تبرد الكيك في الصينية لمدة 20 دقيقة

ثم ترفع الكيك من الصينية وتبرد لمدة 3 ساعات أو طوال الليل

يقسم الكيك نصفين

يحشي بكريمة الشوكولاتة

ثم يغلف من الخارج بالكريمة

يقطع بشكل مستطيل او مربع بحسب الرغبة

ثم توضع اعلاها قطع البيروفيترول

تغطي قطع الجاتوه بصوص الشوكولاتة وتترك حتي يتماسك

ثم تغلف من الجوانب بالشوكولاتة المبشورة

ثم يقدم الجاتوه بارد