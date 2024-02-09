طريقة عمل تارت الشوكولاتة الألمانية بالبقان وجوز الهند

فطيرة الشوكولاتة الألمانية مصنوعة من العديد من المواد الأساسية مثل الشوكولاتة والبيض والبقان وجوز الهند المبشور

المقادير اللازمة

للعجينة

2 كوب دقيق

200 جرام زبدة مثلجة مكعبات

ربع كوب ماء مثلج

رشه ملح

للحشو

كوب رقائق الشوكولاتة نصف حلوة

3 ملاعق كبيرة زبدة مملحة

3 بيض كبير

1 علبة حليب مكثف محلى

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فانيليا

3/4 كوب بقان مفروم

3/4 كوب جوز الهند المبشور

كريمة مخفوقة وشوكولاتة مبشورة للتزيين

طريقة العمل

العجينة

نقوم بوضع الملح على الدقيق ويقلب

نضع الزبدة على الدقيق ويفرك باليد حتى نحصل على قوام رملي

نضع الماء وبإستخدام شوكة نجمع العجين حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة

تغطي وتترك بالثلاجة 30 دقيقة

تفرد في قالب تارت مع تجعيد الحواف بأصابعك

ضعي رقائق الشوكولاتة والزبدة في وعاء آمن للميكروويف حتي تذوب

اخرجيها وأضيفي البيض واخفقي حتى تمتزج المكونات

أضيفي الحليب المكثف المحلى، الملح، والفانيليا واخفقي حتى تمتزج المكونات

ضعي البقان وجوز الهند

يسكب خليط الشوكولاتة في الصينية اعلي العجين

ضعي الفطيرة بالفرن واخبزيها حتى تنتفخ الحشوة قليلاً ويثبت الجزء العلوي ولكن المركز لا يزال يهتز قليلاً لمدة 35 إلى 40 دقيقة

انقليها إلى الرف واتركيها تبرد تمامًا لمدة ساعتين تقريبًا

ضعي فوقها الكريمة المخفوقة وجوز البقان المفروم وجوز الهند والشوكولاتة المبشورة