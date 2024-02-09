الرياضة

دوري الأمم الأوروبية | تعرّف على نتائج قرعة المجموعات

محمد ابو الوفاaccess_time30 / رجب / 1445 هـ       9 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
دوري الأمم الأوروبية | تعرّف على نتائج قرعة المجموعات

سُحبت قرعة مسابقة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الرابعة (2023-2024) أمسية الخميس، وأسفرت عن مواجهات قوية لا سيما في المستوى الأولى.

 

وجاءت مجموعة الموت بالنسبة للمستوى الأول، عبر المجموعة الثانية التي ضمّت المنتخب الفرنسي -بطل مونديال 2018- في مواجهة إيطاليا وبلجيكا.

 

وجاءت بقية مجموعات المستوى الأول كالتالي:

 

المجموعة الأولى: كرواتيا – البرتغال – بولندا – اسكتلندا.

المجموعة الثانية: إيطاليا – بلجيكا – فرنسا – ……

المجموعة الثالثة: هولندا – المجر – ألمانيا – البوسنة والهرسك.

المجموعة الرابعة: إسبانيا – الدنمارك – سويسرا – صربيا.

 

جدير بالذكر أن منتخب البرتغال قد حصد النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية عام 2019، ثم فرنسا بالنسخة الثانية 2021، وإسبانيا بالنسخة الثالثة 2023.

 

دوري الأمم الأوروبية | تعرّف على نتائج قرعة المجموعات
دوري الأمم الأوروبية | تعرّف على نتائج قرعة المجموعات
m.abo.elwafa

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