“الغطاء النباتي” يزرع 80 ألف شجرة محلية في متنزه أبا سمري الوطني

الرياض : البلاد

أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، زراعة 80 ألف شجرة محلية في متنزه أبا سمري الوطني بمحافظة مرات بمنطقة الرياض؛ من أنواع “الطلح، والسدر البري، والسدر البلدي، والغاف، والرديانة، والأرطى، والغضا”، وذلك ضمن أعمال البرنامج الوطني للتشجير لزراعة 10 مليارات شجرة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

المركز يزرع 80 ألف شجرة محلية في متنزه أبا سمري الوطني بمحافظة مرات، وذلك ضمن أعمال #البرنامج_الوطني_للتشجير لزراعة 10 مليارات شجرة.#نحو_10_مليارات_شجرة #مبادرة_السعودية_الخضراء#متنزهات_مستدامة pic.twitter.com/1vutejPyKD — المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر (@ncvcksa) February 9, 2024

وتوزعت مواقع التشجير في العديد من المواقع ضمن مساحة المتنزه التي يبلغ إجماليها أكثر من 196 مليون متر مربع؛ التي سيتم ريها بالكامل باستخدام المياه المعالجة، ووصل إجمالي المساحة المزروعة حتى الآن إلى أكثر من 9 ملايين متر مربع، فيما يواصل المركز مشروعه بهدف الوصول إلى المستهدف بزراعة 280 ألف شجرة محلية في المتنزه، الذي يعد أحد المتنزهات البرية في منطقة الرياض، ويتميز بـ (الكثبان الرملية، والأودية، والشعاب، والأراضي المنبسطة والسهلة، والروضات كروضة أبا سمري وروضة مليحة والشبيكة).

ويستهدف المركز من خلال مشاريعه المتنوعة؛ تنمية الغطاء النباتي في متنزهات مناطق المملكة كافة ، بهدف تعزيز الاستثمار والخدمات المقدمة للجمهور، وطرح الفرص الاستثمارية المؤقتة، إضافة إلى إطلاق أكثر من مبادرة مجتمعية وتطوعية للتشجير والتنظيف وغيرها، كما يستقبل محبي التخييم والكرفانات بصورة سنوية.

يُذكر أن المركز، يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها؛ فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.