43 % نسبة المحتوى المحلي

البلاد – الرياض

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحن السماري، أن رؤية المملكة 2030، ركزت على المحتوى المحلي؛ كأداة مهمة للتنوع الاقتصادي وتوفير الوظائف وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن نسبة المحتوى المحلي وصلت إلى 43%.

جاء ذلك في جلسة حوارية بعنوان “دعم المحتوى المحلي لتمكين القطاع الخاص” بمنتدى صندوق الاستثمارات العامة في يومه الثاني، مشيرًا إلى أهمية تمكين القطاع الخاص، وتبادل التجارب والخبرات، وتنمية المهارات الوظيفية، وتمكين القطاع الخاص من خلال البرامج الداعمة له ودعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما تحدث المشاركون عن الإستراتيجيات الوطنية وتأثيرها على القطاع الصناعي، ودور المدن الصناعية الحيوي في إحداث النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة.