3 شروط من مبابي للانتقال إلى ريال مدريد

أوضح تقرير من يومية آس (As) الإسبانية الخميس، أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي قد وضع 3 شروط للانتقال إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري (2023-2024).

ينتهي عقد مبابي مع الفريق الباريسي بنهاية الموسم، ويبدو أنّ اللاعب الدولي البالغ من العمر 25 عامًا، يهدف لخوض تجربة جديدة خارج فرنسا، عبر ريال مدريد.

طبقًا للمصدر، يريد مبابي راتبًا سنويًا يقارب 50 مليون يورو، إضافة إلى مكافأة توقيع فورية قيمتها 120 مليون يورو، فضلًا عن كامل حقوق الصورة التجارية الخاصة به.

ويبدو أن مسلسل مبابي وريال مدريد قد قارب على الانتهاء بعد فصول عديدة، حيث يمكن للاعب الإمضاء لأي فريق بالمجّان في الوقت الحالي، من دون أي عراقيل.