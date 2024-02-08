نائب أمير تبوك يشيد بجهود «حقوق الإنسان»

تبوك – واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، بجهود هيئة حقوق الإنسان، وما تقدمه من مخرجات ونهج لحفظ الحقوق الإنسانية، مؤكداً على ما تحظى به أعمال الهيئة من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده – حفظهما الله.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه أمس، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة تركي بن فيصل المطيري، واستمع سموه خلال اللقاء لشرح موجز عن أعمال وبرامج الفرع في المنطقة خلال الفترة الماضية، ودوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك.

من جهته، أعرب المطيري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه على دعم أعمال الفرع بالمنطقة ليؤدي دوره الإنساني، وما استمع إليه من توجيهات من سمو النائب تستهدف الارتقاء بالأداء لتحقيق أهداف الهيئة وتطلعات القيادة الرشيدة.