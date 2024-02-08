معرض «ريستاتكس».. زيادة المعروض السكني

البلاد ــ الرياض

تنطلق على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض فعاليات معرض ريستاتكس الرياض العقاري، وذلك يوم الأحد 18 فبراير الجاري لمدة 4 أيام، بمشاركة عدد من صناع القرار العقاري والاستثمار الإسكاني والتمويلي من بنوك وشركات تمويل ومطورين عقاريين، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

وسيشارك في النسخة الجديدة من المعرض وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للعقار، وصندوق التنمية العقارية، والشركة الوطنية للإسكان، وشركة المربع الجديد – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – إضافة إلى عدد من الشركات العقارية والجهات التمويلية، وسيشهد المعرض اتفاقيات وشراكات تسهم في تحفيز وتعزيز المعروض السكني.