زار محافظة الموية واستقبل الأهالي..نائب أمير مكة يؤكد على تسريع المشاريع

البلاد – الطائف

واصل الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة؛ حيث زار محافظة المويه، ورأس اجتماع المجلس المحلي فيها، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، تم خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها،

حيث تمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها، وبلغ عددها 37 مشروعًا، شملت (معالجة التشوه البصري شمال، وسفلتة وأرصفة وإنارة، وإعادة تأهيل الشوارع، والممشى الرياضي الجديد، وإنشاء المركز الحضاري، واستكمال مسالخ بقرى المويه، وفتح شوارع جديدة، وإنشاء وتسوير مقابر بلدية ظلم، والتخلص من النفايات وردم المستنقعات وآليات التخلص من النفايات، وإنشاء حدائق عامة). وخلال زيارة سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة لمحافظات الخرمة وتربة والمويه، استقبل عددًا من أهالي المحافظات، واستمع لمطالبهم.