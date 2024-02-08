أمير القصيم ينوه بالخدمات الأمنية والإصلاحية

البلاد – بريدة

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بالرعاية التي توليها القيادة الرشيدة – أيدها الله – لجميع مرافق الدولة؛ ومن بينها السجون التي تحظى بمتابعة من سمو وزير الداخلية، للارتقاء بالخدمات المقدمة للنزلاء؛ لإيجاد بيئة إصلاحية وإدارية وأمنية قادرة على تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة.

جاء ذلك بعد أن تسلّم سموه التقرير السنوي لمديرية السجون بالمنطقة، خلال استقباله بمكتبه في الإمارة أمس، مدير السجون بالمنطقة اللواء حمد الأشهب.

واستمع سموه لشرح عن الجهود المبذولة لدعم مستهدفات مديرية السجون، التي تهدف إلى تأهيل وتدريب وتشغيل النزلاء؛ بما يعود عليهم وأسرهم بالنفع.