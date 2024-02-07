الرياضة 50 يوماً تعيد تأهيل مقر الجنادرية للهجن

الرياض – هاني البشر

احتاج الاتحاد السعودي للهجن لـ 50 يوماً فقط في إعادة مقر الجنادرية للهجن لاستضافة مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، حيث تجاوز عمل الاتحاد وشركاته المشغلة على أرض تجاوزت مساحتها الـ 9 ملايين متر مربع. وتنطلق غداً الخميس أولى أشواط المهرجان، بإقامة 18 شوطاً لفئة الـ “حقايق” بكار وقعدان، حيث تستمر فعاليات المهرجان لمدة 11 يوماً يتنافس فيه ملاك الهجن على جوائز تتجاوز قيمتها الـ 70 مليون ريال، مقسمةً على 224 شوطًا، من خلال فئات “حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول”. وشارك أكثر من 800 عامل ومشرف في إعادة تأهيل وتجهيز الميدان ومرافقة المختلفة، بمعدات تجاوز عددها 350 معدة، ضمت كميات ردم وقطع تتجاوز مساحتها (2 مليون متر مكعب)، فيما تجاوزت كميات الأسفلت 100 ألف طن. كما قامت اللجنة بتعديل وإعادة تأهيل منصة كبار الشخصيات ومناطق الجماهير بالكامل، زراعة الموقع العام إضافة لإنشاء مضمار (٥ كلم)، مضمار (٨ كلم)، ومسار للهجن (٨,٥ كلم). كما تم إنشاء موقع للفعاليات المصاحبة للمهرجان، تضمن أكثر من 22 متجراً مابين مطاعم وكافيهات ومقاهي ومعارض فنية إضافة للخدمات وإعادة تخطيط موقع مقرات الملاك “العزب” بجانب أسوار الميدان الخارجية.