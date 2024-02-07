الرياضة

14 نجماً يتنافسون على لقب تحدي الخيالة الدولي ضمن مهرجان أمسية كأس السعودية

صحيفة البلادaccess_time28 / رجب / 1445 هـ       7 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – محمد الجليحي
‎يشهد ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض أحداث النسخة الخامسة من بطولة كأس السعودية والسباقات المصاحبة لهذه الأمسية الأغلى في التاريخ، حيث يقام يوم الجمعة 23 فبراير تحدي الخيالة الدولي عبر عدة سباقات تشهد حضورا ومتابعة عالمية ، وبهذه المناسبة صرح صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل : في البداية لابد أن نتوجه بالشكر لله، ثم لقيادتنا في المملكة العربية السعودية التي وفرت لنا عناصر الدعم والنجاح نحو التقدم في منهجية التطوير الإستراتيجية بهدف الريادة عالميا في مجال سباقات الخيل ، كما أبدى سموه ، ترحيبه بجميع الخيالة المتنافسين في تحدي الخيالة الدولي في نسخته الخامسة . وقال: “إن تحدي الخيالة الدولي المقام ضمن سباقات كأس السعودية يظل دائماً أحد الأحداث البارزة بالنسبة لنا وللعالم أجمع ، ونحن فخورون بتنوع السباقات المقامة على مدار اليومين، كوننا ننظم بطولة وحدثا تاريخيا دوليا يجمع أربعة عشر من أفضل الخيالة في العالم – سبعة فرسان وسبع فارسات، وهذا التحدي يشكل تنافسا مرتقبا من الجميع لمشاهدة مستويات هذه المجموعة التي ستمتطي نخبة من الخيل المحلية . وأتمنى لجميع المتنافسين حظا سعيدا ، كما نأمل أن تكون إنجازاتهم على مضمار السباق ملهمة وبوابة لإكتساب خبرات للأجيال الجديدة من الخيالة في المملكة العربية السعودية وخارجها.”

 

ديميان أوليفر، الفائز ثلاث مرات بسباق ملبورن كب، سيدخل في مواجهة نارية مع أبرز الخيالة في العالم من أمثال ريان مور، وريوسي ساكاي، ومارلين إيون في تحدي الخيالة الدولي والذي سيقام يوم الجمعة ضمن أمسية مهرجان كأس السعودية.

أوليفر البالغ من العمر 51 عاماً أنهى مسيرته المتألقة في السباقات بفوزه في سباق سُمّي بإسمه تكريماً له في مقاطعة بيرث بتاريخ 16 ديسمبر الماضي، لكنه وجد إغراءً بالعودة الآن إلى المنافسة حيث سيواجه 13 من أفضل الخيالة على مستوى العالم في منافسة من أربع جولات في 23 فبراير.

يتطلع أوليفر الحائز على عضوية صالة المشاهير بعد ان حقق 3,168 فوزاً حققها خلال مسيرة مهنية استمرت 34 عاماً، الى المنافسة واضافة إنجاز جديد مقتفياً في ذلك أثر مواطنه جلين بوس، الذي اعتزل أيضاً لكنه عاد إلى الركوب والدخول لغرفة الميزان للمشاركة في هذا التحدي في نسخة العام 2022.

الخيال الأسترالي الفائز بثلاثة ألقاب لسباق ملبورن كب العريق من خلال قيادته الفائزين باللقب دوريموس (1996)، و ميديا بزل (2002)، و فيورينتي (2013)، سيخوض منافسة شرسة مع خيالة قادمين من المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا واليابان حيث تحمل نسخة هذا العام المقومات الكاملة لمواجهة دولية من الطراز الرفيع.

أما ريان مور المتوج ثلاث مرات ببطولة الخيالة في المملكة المتحدة الذي نجح مرة أخرى في كسب ثقة وأصوات المقترعين بجائزة لونجين لأفضل خيال في العالم في حفل أقيم في هونغ كونغ في أواخر العام 2023 وينافس لأول مرة في تحدي الخيالة الدولي بالرياض، بعد أن حقق انتصارات على المستوى الأعلى في كل من المملكة المتحدة وفرنسا وأمريكا واليابان وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وأيرلندا وألمانيا وكندا وأستراليا.

وهو واحد من خمسة فرسان دوليين مشاركين في المسابقة، إلى جانب نجمين محليين هما كاميلو أوسبينا المتوج ثماني مرات ببطولة الخيالة في السعودية، وحامل اللقب الحالي عادل الفريدي.

قائمة الفارسات تشمل الفرنسية ايون، التي كانت في عام 2017 أول امرأة تشارك في الأوكس الفرنسي، وذلك بعد عام من حصولها على لقب أفضل الفارسات في تلك البلاد.

وتنضم إليها النيوزيلندية العائدة لهذا التحدي ليزا أولبريس بعد أن سجلت اسمها في التاريخ في عام 2020 حينما أصبحت أول امرأة تفوز بواحد من سباقات ميدان الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية.

أولبريس تصدرت قوائم الخيالة أربع مرات في موطنها، وتواجه منافسة أكبر من غريمتها المقيمة في سيدني أليشا كوليت والتي تفتخر بتحقيقها أكثر من 700 فوز.

الولايات المتحدة الأمريكية ستكون ممثلة بـ كاتي ديفيز، المنحدرة من عائلة أسطورية من أمهر الخيالة، وتألقت في العام 2023 بعدما أصبحت أمّاً، ويتعزز التحدي الأمريكي بالخيال لويس سايز الفائز بأكثر من 3000 سباق بقيمة تتجاوز 165 مليون دولار والذي يعود للدفاع عن اللقب الذي حققه في هذه البطولة العام الماضي 2023.

كما استقطب التحدي في دورته الخامسة بميدان الملك عبد العزيز البطل الفرنسي الحالي ماكسيم غيون والفارس الياباني ريوسي ساكاي، وهو ليس غريباً على الفوز في المملكة العربية السعودية بعد أن قاد بثرات ليون للفوز في سباق 1351 للسرعة على العشب العام الماضي.

راشيل فينيكر التي حققت 70 فوزاً في موسم 2021/22 لتصبح بطلة الخيالة المتمرنين في جنوب إفريقيا وهي حالياً المرأة الوحيدة في سباقات تلك البلاد، وستنافس هذه الفتاة المقيمة في كوازولو ناتال جنباً إلى جنب مع البرازيلية فيكتوريا موتا، ابنة الخيال البرازيلي الكبير أليكس موتا. وقد فازت موتا البالغة من العمر 24 عاماً في أول مشاركة لها وحازت على بطولة الخيالة المتمرنين في موسم 2016/2017 وفي رصيدها الآن أكثر من 250 فوزاً.

على غرار موتا، ستشارك البريطانية سافي أوسبورن ابنة المدرب البريطاني والفارس السابق جيمي، والتي لديها أكثر من 160 فوزاً وكانت جزءاً من فريق السيدات الذي انتصر في مسابقة شيرجار كب العام الماضي في أسكوت.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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