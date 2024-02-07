14 نجماً يتنافسون على لقب تحدي الخيالة الدولي ضمن مهرجان أمسية كأس السعودية

الرياض – محمد الجليحي
يشهد ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض أحداث النسخة الخامسة من بطولة كأس السعودية والسباقات المصاحبة لهذه الأمسية الأغلى في التاريخ، حيث يقام يوم الجمعة 23 فبراير تحدي الخيالة الدولي عبر عدة سباقات تشهد حضورا ومتابعة عالمية ، وبهذه المناسبة صرح صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل : في البداية لابد أن نتوجه بالشكر لله، ثم لقيادتنا في المملكة العربية السعودية التي وفرت لنا عناصر الدعم والنجاح نحو التقدم في منهجية التطوير الإستراتيجية بهدف الريادة عالميا في مجال سباقات الخيل ، كما أبدى سموه ، ترحيبه بجميع الخيالة المتنافسين في تحدي الخيالة الدولي في نسخته الخامسة . وقال: “إن تحدي الخيالة الدولي المقام ضمن سباقات كأس السعودية يظل دائماً أحد الأحداث البارزة بالنسبة لنا وللعالم أجمع ، ونحن فخورون بتنوع السباقات المقامة على مدار اليومين، كوننا ننظم بطولة وحدثا تاريخيا دوليا يجمع أربعة عشر من أفضل الخيالة في العالم – سبعة فرسان وسبع فارسات، وهذا التحدي يشكل تنافسا مرتقبا من الجميع لمشاهدة مستويات هذه المجموعة التي ستمتطي نخبة من الخيل المحلية . وأتمنى لجميع المتنافسين حظا سعيدا ، كما نأمل أن تكون إنجازاتهم على مضمار السباق ملهمة وبوابة لإكتساب خبرات للأجيال الجديدة من الخيالة في المملكة العربية السعودية وخارجها.”