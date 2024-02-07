الرياضة 1262 كلم تقطعها مطايا مهرجان خادم الحرمين الشريفين

الرياض – هاني البشر

ينتظر أن تقطع المطايا المشاركة في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن وذلك في نسخته الأولى مسافة 1262 من خلال (224) شوطًا لمختلف الفئات، من خلال أشواط المهرجان. وتنطلق غداً الخميس أولى أشواط المهرجان، بإقامة 18 شوطاً لفئة الـ “حقايق” بكار وقعدان، حيث تستمر فعاليات المهرجان لمدة 11 يوماً يتنافس فيه المشاركون على جوائز تتجاوز قيمتها الـ 70 مليون ريال، مقسمةً على 224 شوطًا، من خلال فئات الـ “حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول”. وتقام أشواط المهرجان على مدى 11 يوماً، الفئة الأولى الـ “حقايق”، وستقطع 256 كلم من خلال 64 شوط (الشوط الواحد 4 كلم)، هجن فئة الـ “لقايا” فستقطع مسافة 270 كلم خلال 54 شوطًا (الشوط الواحد 5 كلم). وتقطع مطايا فئة الـ “جذاع” مسافة 264 كلم خلال 44 شوطًا (الشوط الواحد 6 كلم)، فيما تقطع هجن فئة الـ “ثنايا” مسافة 256 كلم خلال 32 شوطًا (الشوط الواحد 8 كلم)، بينما ستقطع هجن فئة (حيل – زمول) مسافة 192 كلم من خلال 24 شوطًا (الشوط الواحد 8 كلم). وسيشهد المهرجان إقامة سباق الهجانة للرجال الذي يبلغ مسافته (5 كلم)، وسباق الهجانة للنساء الذي يبلغ مسافته (2 كلم)، حيث سيقطع الرجال مسافة 20 كيلو متر، والنساء 4 كيلو مترات.