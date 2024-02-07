12 مليار ريال لتطوير وسط جدة

البلا – جدة

تواصل شركة وسط جدة للتطوير – إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة -، مشروعاتها الحضارية للمخطط العام في إطار اهتمام سمو ولي العهد بتنمية جميع مناطق ومدن المملكة، وتناغماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تعزيز المكانة الاقتصادية لمدينة جدة.

في هذا السياق وقعت الشركة أربعة عقود إنشائية بقيمة 12 مليار ريال لـ3 معالم معمارية رئيسة تشمل الإستاد الرياضي، ودار الأوبرا، والأحواض المحيطية، إضافة لأعمال إنشاء البنية التحتية للمرحلة الأولى من الوجهة، وذلك في موقع الوجهة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير المهندس أحمد عبدالعزيز السّليم، أن الأعمال الإنشائية للمعالم المعمارية الرئيسة والبنية التحتية للمرحلة الأولى ستبدأ وفق الخطة الزمنية المرسومة لتنفيذ المشاريع وفق أفضل الممارسات العالمية.

وستفتح شركة وسط جدة وجهة “وسط جدة” أبوابها لاستقبال زواره نهاية 2027 من داخل وخارج المملكة، وستتضمن الوجهة عدة معالم معمارية متنوعة، دار الأوبرا، الإستاد الرياضي، الأحواض المحيطة.