الرياضة وزارة الرياضة تنفذ برنامج “حكايا الشباب” عبر جناح خاص في رالي حائل الدولي 2024

البلاد- جدة تشارك وزارة الرياضة، ممثلة بوكالة شؤون الرياضة والشباب، في فعاليات بطولة رالي حائل تويوتا الدولي 2024م، وذلك من خلال جناح يتضمن تنفيذ برنامج خاص تحت عنوان “حكايا الشباب”، وذلك بداية من يوم غدٍ الأربعاء 7 فبراير 2024م، ولمدة أربعة أيام في موقع الرالي بمدينة حائل. ويتضمن الجناح معرضًا مصاحبًا يعكس جهود وزارة الرياضة، إضافة إلى تنفيذ برنامج “حكايا الشباب”، بالتعاون مع جامعة حائل، والذي سيشهد مشاركة طلاب وطالبات جامعة حائل ممن يمتلكون المواهب والقدرات العالية، لعرض قصصهم الملهمة وتجاربهم العملية الناجحة على زوار جناح وزارة الرياضة والرالي بشكل عام. وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود وزارة الرياضة في تعزيز حضورها في مختلف الأحداث والفعاليات الكبرى، والمساهمة في تمكين الشباب والفتيات من أبناء الوطن، من خلال التعاون المستمر والمثمر مع مختلف الجهات.