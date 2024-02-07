وزارة الدفاع توقع 10 عقود مع شركات محلية وعالمية

الرياض : البلاد

أبرمت وزارة الدفاع اليوم في معرض الدفاع العالمي، عشرة عقود مع شركات محلية وعالمية، بهدف تعزيز قدرات أفرع القوات المسلحة ورفع كفاءتها القتالية، إلى جانب المساهمة في دعم وتوطين التصنيع المحلي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية.

وشهد وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد مراسم توقيع العقود، التي تضمنت عقدًا مع شركة ريمنتال العربية للمشبهات والتدريب لصالح القوات الجوية، حيث وقع العقد من جانب وزارة الدفاع مدير الإدارة العامة لقطع الغيار والصيانة والإصلاح بوكالة الوزارة للمشتريات والتسليح المهندس عطية بن جديع العطية، ومن جانب شركة رايمنتال العربية للمشبهات والتدريب الرئيس التنفيذي للشركة عبدالله الفوزان.

ووقعت وزارة الدفاع، عقدان مع شركة هنسولدت جي إي دبليو الجنوب أفريقية، الأول لصالح القوات البرية، والثاني لصالح القوات البحرية، فيما وقعها من جانب وزارة الدفاع مدير الإدارة العامة لقطع الغيار والصيانة والإصلاح بوكالة الوزارة للمشتريات والتسليح المهندس عطية بن جديع العطية، ومدير الإدارة العامة للمشاريع بوكالة الوزارة للمشتريات والتسليح خالد الجعويني، ووقعهما من جانب شركة جي إي دبليو تكنولوجيز بي تي واي الجنوب أفريقية الرئيس التنفيذي للشركة جيلبرت دو ناسيمنتو.

كما وقعت الوزارة، عقدان مع شركة رينميتال (إكسبال) الإسبانية، لصالح القوات البرية، وقعها من جانب وزارة الدفاع مدير الإدارة العامة للمشاريع بوكالة الوزارة للمشتريات والتسليح خالد الجعويني، ومن جانب شركة راينميتال (اكسبال) الإسبانية مدير الشؤون التجارية في الشركة ستيفان بلانتينيت.

وتضمنت العقود الموقعة، عقدًا وقعته وزارة الدفاع مع شركة إيجمان البوسنية لصالح القوات البرية، فيما وقع العقد من جانب وزارة الدفاع مدير الإدارة العامة للمشاريع بوكالة الوزارة للمشتريات والتسليح خالد الجعويني، ومن جانب شركة إيجمان البوسنية المدير العام للشركة جاهد مرادبوجويتش.

ولصالح القوات البرية، وقعت الوزارة، عقدًا مع شركة بونق سان الكورية، وقعه من جانب وزارة الدفاع مدير الإدارة العامة للمشاريع بوكالة الوزارة للمشتريات والتسليح خالد الجعويني، ومن جانب شركة بونق سان الكورية نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وو دونغ بارك.

وشملت العقود، عقد لصالح القوات البرية وقعته الوزارة مع عقد شركة قدرة الصناعية, ووقع العقد من جانب وزارة الدفاع مدير الإدارة العامة للمشاريع بوكالة الوزارة للمشتريات والتسليح خالد الجعويني، ومن جانب شركة قدرة الصناعية الرئيس التنفيذي للشركة فيصل بندر بن حميد.

كما وقعت وزارة الدفاع عقدًا مع شركة فهد العالمية، لصالح القوات البرية, ومثل جانب وزارة الدفاع مدير الإدارة العامة لعمليات الشراء بوكالة الوزارة للمشتريات والتسليح عبدالعزيز السويلم، ومن جانب شركة فهد العالمية الرئيس التنفيذي للشركة عبدالله العميل.

وأبرمت الوزارة، عقدًا مع الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية لصالح القوات البرية، ومثل جانب وزارة الدفاع مدير الإدارة العامة لعمليات الشراء بوكالة الوزارة للمشتريات والتسليح عبدالعزيز السويلم، ومن جانب الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري وتطوير المنتجات للشركة فهد العيسى.