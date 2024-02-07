الرياضة

نيجيريا تتأهل لنهائي كأس أمم أفريقيا

صحيفة البلادaccess_time28 / رجب / 1445 هـ       7 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تأهل منتخب نيجيريا إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 بعد تغلبه على منتخب جنوب أفريقيا مساء اليوم الأربعاء، بركلات الترجيح 2/4، بعد انتهاء المباراة بأشواطها الأربعة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتلتقي نيجيريا في النهائي مع الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية التي ستقام اليوم بين كوت ديفوار المضيفة والكونغو الديمقراطية.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يسجل وليام تروست إيكونغ هدف التقدم لنيجيريا من ركلة جزاء في الدقيقة 67.

وقبل ثوان من النهاية، ألغى الحكم المصري أمين عمر هدفًا للنيجيري فيكتور أوسيمين. واحتسب بدلًا من ذلك ركلة جزاء لجنوب أفريقيا، سجل منها تيبوهو موكوينا هدف التعادل، وهي نفس النتيجة التي انتهى بها الوقت الإضافي، لتحسم نيجيريا الفوز عبر عبر ركلات الترجيح.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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