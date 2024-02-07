نيجيريا تتأهل لنهائي كأس أمم أفريقيا

محمود العوضي- جدة
تأهل منتخب نيجيريا إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 بعد تغلبه على منتخب جنوب أفريقيا مساء اليوم الأربعاء، بركلات الترجيح 2/4، بعد انتهاء المباراة بأشواطها الأربعة بالتعادل بهدف لكل فريق.
وتلتقي نيجيريا في النهائي مع الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية التي ستقام اليوم بين كوت ديفوار المضيفة والكونغو الديمقراطية.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يسجل وليام تروست إيكونغ هدف التقدم لنيجيريا من ركلة جزاء في الدقيقة 67.
وقبل ثوان من النهاية، ألغى الحكم المصري أمين عمر هدفًا للنيجيري فيكتور أوسيمين. واحتسب بدلًا من ذلك ركلة جزاء لجنوب أفريقيا، سجل منها تيبوهو موكوينا هدف التعادل، وهي نفس النتيجة التي انتهى بها الوقت الإضافي، لتحسم نيجيريا الفوز عبر عبر ركلات الترجيح.
⏯️⚽️ شاهد ركلات الترجيح من مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا
نيجيريا تبلغ نهائي كأس أمم إفريقيا بفوزها على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 – 1#كأس_أمم_إفريقيا | #نيجيريا_جنوب_افريقيا#AFCON2023 pic.twitter.com/J4X9NdYEjL
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2024