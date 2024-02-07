معسكر “رواد الابتكار الجامعي” بجامعة طيبة

البلاد ـ المدينة المنورة

‎ انطلقت بجامعة طيبة بالمدينة المنورة , فعاليات معسكر “رواد الابتكار الجامعي”, الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب, ويستهدف طلاب وطالبات الجامعة ليبتكروا من خلاله حلولاً إبداعية؛ من خلال أفكار مقترحة أو ابتكارات تسهم في تحسين البيئة الجامعية وجودة الحياة الجامعية.

ويهدف المعسكر, الذي تستمر فعالياته على مدار أربعة أيام , إلى أيجاد مساحة يتفاعل فيها الطلاب مع بعضهم بأساليب التواصل العلمي الاجتماعي وتعزيز قيم الانتماء والإحسان إلى البيئة الجامعية , عبر تحسينها بأفكار الطلبة والإسهام في تحسين البيئة الجامعية وجودة الحياة الجامعية , وتنفيذ الأفكار المميزة والمبتكرة بدعم من الجامعة.

‎ ويتضمن المعسكر عدداً من مجالات الابتكار منها أفكار ومقترحات إبداعية تسهم في مجال تطوير البيئة الجامعية، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل بعنوان “تأسيس المشاريع الريادية” و “الابتكار في المشاريع التقنية”, كما يستعرض المعكسر تجارب إبداعية إثرائية.