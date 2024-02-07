فرص واعدة في 12 قطاعا.. “شركة عسير” تبدأ جذب الاستثمارات

أبها – واس

أطلقت شركة عسير للاستثمار عملياتها التشغيلية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات في المنطقة، وذلك في إطار توجه المنطقة الإستراتيجي بإن تكون وُجهة عالمية للسياحة على مدار العام.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن عن إطلاق شركة عسير للاستثمار في ديسمبر 2022م، بصفتها إحدى شركاته الاستثمارية التي تعمل على جذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى منطقة عسير، وتهدف الشركة إلى إطلاق فرص واعدة في 12 قطاعًا مختلفًا منها الضيافة، والترفيه، والتعليم، والتكنولوجيا، والتجزئة.

و قال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة عسير للاستثمار: “بفضل الله ثم بالدعم الذي لا مثيل له من القيادة لتطوير وتحويل منطقة عسير إلى وُجهة سياحية عالمية على مدار العام، تشهد المنطقة تحولًا غير مسبوق، حيث نستثمر اليوم في إمكاناتها الحقيقية، فهي موطن للعديد من المواقع التراثية، والطبيعية، والبيئية الفريدة، بما في ذلك تنوع تضاريسها من السواحل والهضاب، والجبال، والصحاري، وهدفنا أن نوفر تجارب سياحية فريدة”.

من جهته أشار الرئيس التنفيذي للشركة أسامة بن عبداللطيف العثمان إلى أن الشركة ستسهم في تحقيق إستراتيجية تطوير المنطقة وتحويلها إلى وُجهة جاذبة على مدار العام، حيث تسعى للتعاون مع المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين لاستثمار الإمكانات السياحية الواعدة.