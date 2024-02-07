غداً .. انطلاق مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن

بمشاركة 7 دول وجوائز أكثر من 70 مليون ريال

الرياض – هاني البشر

تنطلق غداً الخميس، فعاليات النسخة الأولى من مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن التي ينظمها الاتحاد السعودي للهجن، وذلك حتى الـ 18 من شهر فبراير الجاري، على أرض ميدان الجنادرية في مدينة الرياض.

ويشارك في المهرجان 2087 مالك هجن بـ 6869 مطية، يمثلون سبع دول، هي: المملكة العربية السعودية، البحرين، الإمارات، الكويت، قطر، عمان، والولايات المتحدة الأمريكية، يتنافس المشاركون على جوائز تتجاوز قيمتها الـ 70 مليون ريال، مقسمةً على 224 شوطًا، من خلال فئات الـ (حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول).

كما يتنافس مُلاك الهجن خلال المهرجان على جائزة سيف خادم الحرمين الشريفين للنقاط، والتي تصل جائزتها إلى مبلغ 1.5 مليون ريال للفائز.

كذلك سيقام خلال المهرجان سباق الهجانة للرجال الذي يبلغ مسافته (5 كيلومترات)، وسباق الهجانة للنساء الذي يبلغ مسافته (2 كيلومتر).

الجدير بالذكر أن قطاع الهجن يحظى بدعمٍ كبير وسخي من مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وذلك للمساهمة في تطوير هذه الرياضة التاريخية، والحفاظ على مكانتها كتراث ثقافي ورياضي مهم للأجيال القادمة، لتكون سباقات الهجن إحدى الرياضات الوطنية التي ستسعى نحو العالمية.