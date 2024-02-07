دور محوري في نهضة صناعة السينما السعودية.. “البحر الأحمر” يفتح التسجيل للمشاريع الروائية

البلاد ـ جدة

يهدف صندوق البحر الأحمر بدعمه لصانعي الأفلام ورواد الثقافة السينمائية في السعودية والعالم العربي وإفريقيا، إلى تطوير المهارات والخبرات والمساهمة في تحويل الرؤى إلى إبداعات ماثلة على أرض الواقع، مع تركيزه في المقام الأول على رعاية المواهب المحلية، حيث كان للصندوق دور محوري في نهضة صناعة السينما السعودية، وتمكينها في الحضور على المنصات السينمائية المحلية والدولية.

وفي هذا السياق أعلن صندوق البحر الأحمر أمس , عن إطلاق الجولة الأولى من دورته الرابعة المكرّسة لدعم المشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج.

ودعا صندوق البحر الأحمر صانعي الأفلام الراغبين في الحصول على منحة لمرحلة ما بعد الإنتاج, والمهتمين بدعم مشاريعهم السينمائية في مراحل الإتمام والتوزيع والعرض, إلى سرعة تقديم الطلبات وتزويد الصندوق بمشاريعهم السينمائية لتحظى بأفضل فرص الدعم.

وأشار الصندوق إلى أنه شرع في استقبال طلبات التقديم , من مخرجين من أصول جنسيات عربية وأفريقية، حيث يفتح أبوابه للمشاريع الروائية الطويلة التي لا تقل مدتها عن 60 دقيقة إلى جانب المشاريع الوثائقية وأفلام التحريك.



ويطلق صندوق البحر الأحمر، حملة لدعم أكثر من 100 مشروع، وذلك بمنح تصل إلى 500 ألف دولار لكل مشروع وفي كافة مراحلها الإنتاجية، سواء لتطوير المشاريع، أو إنتاجها، أو دعم عمليات قيد الإنجاز.

يشار إلى أنه في خطىً مُتسارعة يسعى مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، من خلال إنتاجاته المُتسْمة بالجرأة والحداثة، إلى أن يكون ملتقى لعرض الأفلام والإنتاجات والمحتوى الفني أمام المهتمين من العاملين في صناعة السينما، إضافة إلى تقديم المشاريع السينمائية، وإقامة شبكة من العلاقات والفرص عبر رؤية جديدة ببصمة ثقافية تؤكد ريادة المملكة في قطاع الإنتاج السينمائي.

ويدعم المهرجان في مضمونه، المبادرات الإستراتيجية الرامية لتطوير صناعة السينما وتسريع نموها، من خلال عرض الإبداعات السينمائية من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يفتح الباب أمام الحوار والنقاش البناء، ويقود إلى إدراك شامل وعلاقات مثمرة، وصُنعه للسينما السعودية والعربية في مركز الصدارة.