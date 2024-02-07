“تييت”.. مسرحية كوميديه بموسم الرياض

الرياض ـ البلاد

انطلقت أمس في مسرح بكر الشدي عروض المسرحية الكوميدية “تييت”، وتدور أحداث المسرحية حول أستاذ تاريخ يعيد تفكيره فيما يقدمه للطلاب من معلومات تاريخية، وذلك بسبب كلمة قالها أحد الأطفال غيرت مجرى حياة الأستاذ ووجهات نظره، مما يسهم في اتخاذ أحداث المسرحية منحى آخر مليئًا بالإثارة والفكاهة.

وتعد المسرحية، التي يستمر عرضها حتى 10 فبراير الجاري في تمام التاسعة مساء، امتدادًا للفعاليات الكوميدية المتعددة في موسم الرياض، إذ يقدم لزواره حزمة من البرامج الترفيهية، بحضور نجوم وكوادر فنية وطنية وعربية لإدخال البهجة والسرور على الجمهور، وإمتاعهم بأجمل اللحظات خلال حضورهم للفعاليات الترفيهية المتنوعة.

ويستمر موسم الرياض في تقديم فعالياته الترفيهية وتجاربه العالمية، إضافة إلى تقديم تجارب مميزة في الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها العديد من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.