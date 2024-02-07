الرياضة

المنتخب القطري إلى نهائي كأس آسيا 2023

صحيفة البلادaccess_time28 / رجب / 1445 هـ       7 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
ضرب المنتخب القطري موعدًا مع نظيره الأردني في نهائي كأس آسيا 2023، بعد نجاحه في التغلب على المنتخب الإيراني 2/3 في نصف النهائي مساء اليوم الأربعاء على ملعب الثمامة.

وبات العنابي القطري على بُعد خطوة واحدة؛ للاحتفاظ بلقب كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي.

ويدين المنتخب القطري، المتوج بلقب النسخة الماضية عام 2019 في الإمارات، بفضل كبير في فوزه لمهاجمه أكرم عفيف الذي سجل هدفًا وصنع آخر، وكذلك المعز علي الذي أحرز هدف الفوز قرب النهاية.

ويلتقي المنتخب القطري في النهائي المقرر في استاد لوسيل يوم السبت المقبل، مع نظيره الأردني، الذي تأهل للنهائي الآسيوي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه 2-0 على كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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