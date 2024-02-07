المنتخب القطري إلى نهائي كأس آسيا 2023

محمود العوضي- جدة
ضرب المنتخب القطري موعدًا مع نظيره الأردني في نهائي كأس آسيا 2023، بعد نجاحه في التغلب على المنتخب الإيراني 2/3 في نصف النهائي مساء اليوم الأربعاء على ملعب الثمامة.
وبات العنابي القطري على بُعد خطوة واحدة؛ للاحتفاظ بلقب كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي.
ويدين المنتخب القطري، المتوج بلقب النسخة الماضية عام 2019 في الإمارات، بفضل كبير في فوزه لمهاجمه أكرم عفيف الذي سجل هدفًا وصنع آخر، وكذلك المعز علي الذي أحرز هدف الفوز قرب النهاية.
ويلتقي المنتخب القطري في النهائي المقرر في استاد لوسيل يوم السبت المقبل، مع نظيره الأردني، الذي تأهل للنهائي الآسيوي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه 2-0 على كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء.
إيران تتقدم (1-0) على قطر بواسطة سردار آزمون 🇮🇷⚽️#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 #إيران_قطر#AsianCup2023 pic.twitter.com/rJblrasTch
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2024
جاسم جابر يشعل اللقاء ويعدل النتيجة للعنابي ⚽️🇶🇦#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 #إيران_قطر#AsianCup2023 pic.twitter.com/Q9OT24LnlP
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2024
⚽️🇶🇦 أكرم عفيف يشعل المدرجات ويهدي العنابي هدف التقدم#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 #إيران_قطر#AsianCup2023 pic.twitter.com/mFJLGBg21D
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2024
المنتخب الإيراني يدرك التعادل من علامة الجزاء 🥅🇮🇷#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 #إيران_قطر#AsianCup2023 pic.twitter.com/XyDYUnPP3q
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2024
المعز علي يضيف الثالث للعنابي ⚽️🇶🇦#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 #إيران_قطر#AsianCup2023 pic.twitter.com/HN5bIAs0L3
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2024