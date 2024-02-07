الرياضة السعودية تستضيف بطولة آسيا لكرة الشبكة 2024 للسيدات

الرياض – هاني البشر

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة الشبكة فوز المملكة باستضافة وتنظيم بطولة آسيا لكرة الشبكة 2024 للسيدات، وذلك خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 8 أكتوبر 2024. ويأتي فوز المملكة باستضافة البطولة كأول دولة عربية تحتضن هذا الحدث الرياضي؛ تأكيد على المكانة التي وصلت لها في دعم رياضة المرأة، وخصوصًا في لعبة كرة الشبكة، التي تعد إحدى أبرز الرياضات النسائية. وبهذه المناسبة، أكدت رئيسة الاتحاد السعودي لكرة الشبكة الأميرة غادة بنت عبد الله بن جلوي، فخرها واعتزازها بإقامة أول حدث الآسيوي الكبير- لأول مرة في التاريخ. وأضافت: « بدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة واهتمام سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبار المبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نتطلع أن تكون الاستضافة علامة فارقة في تاريخ البطولة، وأن تسهم في زيادة شعبية اللعبة داخل المملكة لجذب أكبر شريحة من الفتيات لممارسة هذه الرياضة، التي تعد أحد مستهدفات برنامج جودة الحياة- أحد برامج تحقيق الرؤية الطموحة رؤية المملكة 2030.