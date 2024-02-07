الاتحاد يضرب الطائي بثلاثية في دوري روشن

محمود العوضي- جدة
استعاد فريق الاتحاد نغمة الانتصارات في دوري روشن، بعد غياب لأكثر من شهرين، وذلك بعد تغلبه على الطائي بثلاثية دون رد، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين.
وبهذا يعود الاتحاد للفوز في الدوري السعودي للمحترفين بعد 69 يومًا من آخر انتصار في المسابقة، حين تغلب على الخليج (4-2) يوم 30 نوفمبر 2023.
تقدم الاتحاد مبكرًا عن طريق عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة الثامنة. وأضاف فيصل الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة 42. وفي الشوط الثاني أضاف رومارينيو الهدف الثالث في الدقيقة 87).
بهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى 31 نقطة يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي. فيما توقف رصيد الطائي عند 17 نقطة في المركز الـ16.
ثلاثية الاتحاد في حائل 3️⃣
شاهد الأهداف⬇️#الطائي_الاتحاد#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/Z5ZHCNoQGX
— SSC (@ssc_sports) February 7, 2024