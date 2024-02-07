الرياضة

الاتحاد يضرب الطائي بثلاثية في دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time28 / رجب / 1445 هـ       7 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
استعاد فريق الاتحاد نغمة الانتصارات في دوري روشن، بعد غياب لأكثر من شهرين، وذلك بعد تغلبه على الطائي بثلاثية دون رد، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وبهذا يعود الاتحاد للفوز في الدوري السعودي للمحترفين بعد 69 يومًا من آخر انتصار في المسابقة، حين تغلب على الخليج (4-2) يوم 30 نوفمبر 2023.

تقدم الاتحاد مبكرًا عن طريق عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة الثامنة. وأضاف فيصل الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة 42. وفي الشوط الثاني أضاف رومارينيو الهدف الثالث في الدقيقة 87).

 

بهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى 31 نقطة يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي. فيما توقف رصيد الطائي عند 17 نقطة في المركز الـ16.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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