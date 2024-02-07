افتتحت مكتبا في نيويورك.. “نيوم” ملهمة للمشاريع الطموحة ومدن المستقبل

نيوم – واس

افتتحت نيوم مكتبها الأول في مدينة نيويورك، العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية، وإحدى أهم مراكز التجارة والمال في العالم, بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر، وعددٍ من شركاء نيوم الإستراتيجيين، ومن مجتمع المال والأعمال في الولايات المتحدة.

وقالت سمو الأميرة ريما في كلمتها خلال الافتتاح الرسمي للمكتب: “يسعدنا أن نشهد افتتاح نيوم مكتبًا لها في نيويورك، فالفرص الواعدة التي توفرها لا يقتصر تأثيرها على المملكة فحسب، بل يمتد إلى محيطها الإقليمي والدولي، فمن خلال دورها كمحفز للابتكار والتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، فإن نيوم تمثل مصدر إلهام للمشاريع الطموحة في جميع أنحاء العالم، لما تمثله من نموذج فريد لمدن المستقبل”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر: “لدينا قناعة راسخة بأهمية العمل مع الشركاء الدوليين القادرين على دعم جهودنا لتحقيق رؤية نيوم، ومن هذا المنطلق اخترنا مدينة نيويورك لافتتاح مكتبنا الدولي الثاني، نظرًا لمكانتها الدولية كعاصمةٍ عالمية لقطاع المال والأعمال”, مضيفًا أن نيوم عززت استثماراتها وشراكاتها مع شركاتٍ أمريكية عدة، ومن خلال هذا المكتب تطمح نيوم لتنمية علاقتنا الاستثمارية مع قطاعات الصناعة والأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية. ويعد هذا المكتب ثاني المكاتب الدولية لنيوم بعد مكتب مدينة لندن الذي تم افتتاحه في نوفمبر 2023م؛ بهدف دعم أعمال نيوم في المملكة المتحدة وجميع أنحاء أوروبا، وتأسيس علاقات مثمرة جديدة مع الشركاء والمستثمرين والجهات ذات العلاقة.