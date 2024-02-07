“أمانه جدة” ترفع أكثر من مليون طن من النفايات المنزلية خلال العام 2023

جدة : البلاد

رفعت أمانة محافظة جدة 1,203,226 طنًا من النفايات المنزلية، وذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة في خدمات النظافة خلال عام 2023.

وأوضح مدير عام مشاريع النظافة بأمانة جدة صالح محسن الزهراني، أن جهود الأمانة خلال العام الماضي شملت تنظيف 26,140,703 أمتار مربعة من الأراضي الفضاء, ورفع 215,091 متراً مكعباً من المخلفات ذات الحجم الكبير، مبيناً أن الأمانة نفذت أعمال كنس آلي ويدوي والتقاط مبعثرات على الطرق والشوارع بإجمالي أطوال بلغ نحو 3,015,032 متراً مربعاً، بجانب تنفيذ أعمال غسيل وتطهير 842,610 حاويات, وصيانة واستبدال 37,245 حاوية، وغسيل 14,899 كم من الأرصفة والمرافق. وأضاف أن الفرق الميدانية أسهمت في أعمال سحب تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار والمياه السطحية بواقع 72,211 أسبوعيًا، بإجمالي كمية مياه تم سحبها بلغ 3,754,980 متراً مكعباً.

يُذكر أن الأمانة واصلت جهودها في تحسين المشهد البصري بإزالة 54,864 لوحة دعائية مخالفة, و 6,098 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للمظهر العام، بالإضافة إلى رفع 21,020 من الإطارات.