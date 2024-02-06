مؤتمر لمناقشة مستجدات جراحات السمنة

جدة ـ ياسر خليل

تنظم الجمعية السعودية لجراحة السمنة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 – 9 فبراير الجاري، المؤتمر العلمي السابع لجراحة وطب السمنة، في قاعة المؤتمرات بفندق هيلتون جدة.

وأفاد رئيس مؤتمر طب وجراحة السمنة الدكتور عصام باتياه، أن هذه النسخة من المؤتمر العلمي لجراحة وطب السمنة، تهدف إلى مناقشة أحدث التطورات العلمية والعملية في طب وجراحة السمنة، وعرض أحدث الأبحاث والدراسات العالمية في هذا المجال، بحضور نخبة الأطباء، والعلماء المتخصصين في مجال طب وجراحة السمنة والتغذية العلاجية، والعلاج السلوكي من جميع دول القارات والخليج العربي.

وبين أن المؤتمر يشتمل على المحاضرات والجلسات العلمية وورش العمل المصاحبة له في يومه الأول منها: ورشة عمل مستجدات التغذية العلاجية والأمراض النفسية المتسببة والمصاحبة للسمنة، وورشة تدريب التمريض للمستجدين في عمليات السمنة، وورشة عمل خاصة بالأطباء عن العمليات التصحيحة، وورشة عمل أحدث علاجات السمنة قليلة التدخل مثل : البالون وكرمشة المعدة. وسيقام معرض مصاحب للمؤتمر يُستعرض من خلاله مع الجهات المشاركة جميع الأجهزة الطبية الحديثة الخاصة بعلاج السمنة، بجانب إطلاق مبادرة صحية مجتمعية ” خطوة لصحتك” التي ستقام على كورنيش الواجهة البحرية بإشراف أمانة جدة، ومشاركة مشاة جدة، ويتم فيها قياس العلامات الحيوية، بالإضافة للوزن والطول ومعدل كتلة الجسم، بحضور عدد من استشاري جراحة السمنة وأخصائي التغذية العلاجية لتقديم النصيحة والمشورة للمشاركين حول ‎أمراض وطرق علاج والوقاية من السمن.