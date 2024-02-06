فتح التسجيل لمعسكرات “سدايا T5” لعلوم البيانات

البلاد ـ الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” أمس، عن فتح باب التسجيل في المرحلة الـثالثة من معسكرات “سدايا T5 ” لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي عبر مسارات تعليمية مكثفة لبناء قدرات 250 من الكوادر الوطنية في تطوير حلول وتطبيقات والذكاء الاصطناعي.

وتشمل موضوعات المعسكرات: استخراج البيانات وتحليلها، تعلم الآلة، معالجة اللغة الطبيعية، رؤية الحاسوب، التحليل التنبؤي، الأخلاقيات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي. ويُشترط للانضمام إلى هذه المعسكرات والتي ستقام حضورياً, أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الدبلوم في التخصصات التقنية، وأن يكون ملماً بالبرمجة.

ويمكن الانضمام إلى هذه المعسكرات عبر زيارة الرابط التالي https://sdaia.tuwaiq.edu.sa/، ومن المقرر أن يكون الأحد 12 فبراير 2024م آخر موعد للتسجيل. ويأتي إطلاق هذه المعسكرات في إطار مبادرات “سدايا” في بناء وتطوير القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، علاوة على تعزيز إسهامات أبناء الوطن في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.