شركة عسير للاستثمار تطلق عملياتها التشغيلية

أبها : البلاد

أطلقت شركة عسير للاستثمار عملياتها التشغيلية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات في المنطقة، وذلك في إطار توجه المنطقة الإستراتيجي بإن تكون وُجهة عالمية للسياحة على مدار العام.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن عن إطلاق شركة عسير للاستثمار في ديسمبر 2022م، بصفتها إحدى شركاته الاستثمارية التي تعمل على جذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى منطقة عسير.

وتهدف الشركة إلى إطلاق فرص واعدة في 12 قطاعًا مختلفًا منها الضيافة، والترفيه، والتعليم، والتكنولوجيا، والتجزئة, وذلك من خلال بناء شراكات إستراتيجية مع المستثمرين الدوليين والقطاعين العام والخاص.

وتتمثل رؤية شركة عسير للاستثمار في أن تكون بوابة للاستثمار المتميز؛ لتحقيق ازدهار المنطقة، عبر تعزيز الفرص للجميع، واستثمار الإمكانات بالتوازي مع ضمان الاستدامة البيئية.

ويكمن دورها في هذا الإطار في بناء المشاريع ذات الريادة في المستقبل، وتحفيز الاستثمار في الصناعات ذات التأثير التنموي المرتفع، والقادرة على توليد عوائد مستدامة.

و قال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة عسير للاستثمار: “بفضل الله ثم بالدعم الذي لا مثيل له من القيادة لتطوير وتحويل منطقة عسير إلى وُجهة سياحية عالمية على مدار العام، تشهد المنطقة تحولًا غير مسبوق، حيث نستثمر اليوم في إمكاناتها الحقيقية، فهي موطن للعديد من المواقع التراثية، والطبيعية، والبيئية الفريدة، بما في ذلك تنوع تضاريسها من السواحل والهضاب، والجبال، والصحاري، وهدفنا أن نوفر تجارب سياحية فريدة”.

من جهته أشار الرئيس التنفيذي للشركة أسامة بن عبداللطيف العثمان إلى أن الشركة -بصفتها إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة في منطقة عسير فإنها ستسهم في تحقيق إستراتيجية تطوير منطقة عسير وتحويلها إلى وُجهة جاذبة على مدار العام، حيث تسعى للتعاون مع المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين لاستثمار الإمكانات السياحية الواعدة في المنطقة.

وشهد “منتدى الصندوق والقطاع الخاص” الذي يقام حاليًا في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض توقيع الشركة على مذكرتي تفاهم، الأولى حول مشروع سياحي، حيث وقعت مع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للسياحة “سياحية” يونس الدرويش، والثانية حول استثمار مشترك وتم توقيعها مع الرئيس التنفيذي لشركة “نمر” العقارية، نواف محمد الراجحي.

كما تم توقيع اتفاقية مع أمانة منطقة عسير ممثلة بأمينها معالي المهندس عبدالله الجالي حول عقد تأجير طويل الأجل.

يذكر أن منطقة عسير تضم العديد من المواقع الغنية بالجمال الطبيعي والتراث العريق، وهي واحدة من الوجهات السياحية العديدة التي يجري العمل على تطويرها حاليًا في المملكة العربية السعودية ضمن إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، وإستراتيجية تطوير منطقة عسير التي تسعى إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.

ومن المقرر أن تعلن شركة عسير للاستثمار عن تفاصيل مشاريعها الرئيسة لاحقًا وفقًا للجدول الزمني للمشاريع.