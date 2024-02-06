سعود بن جلوي يرعى ملتقى زيارة التقييم النهائي لمدينة جدة الصحية

جدة : البلاد

رعى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم، ملتقى زيارة التقييم النهائي لفريق خبراء منظمة الصحة العالمية لمدينة جدة الصحية لعام 2024، بحضور معالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي، ووكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، ورئيسة جامعة الملك عبدالعزيز المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، وخبيرة منظمة الصحة العالمية في الشرق المتوسط الدكتورة سمر الفقي، وعددٍ من مسؤولي الجهات المشاركة، وذلك في مركز الملك فيصل للمؤتمرات, ويستمر برنامج الملتقى لمدة ثلاثة أيام.

وفور وصول سموّه تجوّل في المعرض المصاحب للملتقى حيث اشتمل على عددٍ من الأركان للجهات المشاركة.

وفي الختام كرّم سموّه عددًا من الجهات المشاركة.

يُذكر أن برنامج مدينة جدة الصحية يهدف إلى تحسين البيئة المحيطة وتعزيز صحة سكان المحافظة, وحصول مدينة جدة على شهادة الاعتماد الدولية المقدمة من منظمة الصحة العالمية لتكون إحدى المدن الصحية العالمية.

وتم خلال رحلة البرنامج تنفيذ 171 فعالية, و41 مبادرة نوعية, و18 فرصة تطوعية استفاد منها سكان الأحياء.