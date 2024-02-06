جرائم الاحتلال مستمرة في غزة

البلاد – واس

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلية في جرائمها تجاه الشعب الفلسطيني، إذ ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 121 على قطاع غزة إلى 27365 شهيداً، والجرحى 66630 معظم الضحايا من الأطفال والنساء. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن 127 استشهدوا وأصيب 178 خلال الساعات الماضية، لافتة أن الوضع الصحي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة كارثي مع استمرار الحصار الإسرائيلي على مستشفى الأمل للأسبوع الثاني على التوالي. واستشهد أمس 21 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح جراء القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة. وأفاد مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أن 14 فلسطينيًا استشهدوا في قصف استهدف منازل وبنايات سكنية في مدينة خان يونس، كما دمرت قوات الاحتلال المتوغلة في المدينة مربعات سكنية كاملة. وفي وسط قطاع غزة قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في بلدة الزوايدة، مما أدى لاستشهاد سبعة فلسطينيين.

ووثقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، استشهاد 377 فلسطينيًا، وإصابة 1365 نتيجة تعرض مراكز الإيواء التابعة لها لقصف إسرائيلي منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة . وأفادت الأونروا في تقرير لها اليوم، أن 152 من موظفيها قتلوا في الهجمات الإسرائيلية، لافتة في الوقت نفسه إلى أن أكثر من 1.7 مليون فلسطيني نزحوا نحو 155 مركز إيواء تابع للوكالة في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي. كما وثق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 6512 فلسطينياً، خلال عمليات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأشار نادي الأسير الفلسطيني، إلى أن الاحتلال اعتقل خلال الساعات الماضية 14 فلسطينياً، لافتاً النظر إلى أن الأسرى تعرضوا لعمليات تعذيب جسدي ونفسي أثناء وبعد اعتقالهم. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، مستشفى الأمل بمدينة خان يونس، واعتقلت العديد من الكوادر الطبية، من بينهم المدير العام لمستشفى الأمل. ووصف الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له، أن الوضع الصحي في المدينة بالكارثي، وذلك في ظل استمرار الاحتلال في حصار المستشفيات وآلاف النازحين فيها للأسبوع الثالث على التوالي.