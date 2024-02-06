بدء تطبيق مخالفات “المكاتب الإشرافية”

البلاد ــ مكة المكرمة

أكدت أمانة العاصمة المقدسة على المكاتب الهندسية الإشرافية بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الواردة في جدول الجزاءات المحدَّث الذي اعتمدته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حرصًا منها على تطبيق أعلى معايير السلامة في المباني والمنشآت، وضمان إنجاز الأعمال الفنية والهندسية وفق الأنظمة المعتمدة .

وأوضحت الأمانة أن مخالفة المكاتب الإشرافية للائحة الواردة في جدول الجزاءات قد تعرض المكتب الهندسي للغرامة، حيث إن قيام أي مكتب هندسي بالإشراف على تنفيذ أعمال مخالفة لأنظمة البناء قد يترتب عليه دفع غرامة تصل إلى 25000 ريال، وقد تتضاعف في حال تكرار المخالفة، وشملت اللائحة عددًا من المخالفات الخاصة بالمكاتب الإشرافية التي تختلف قيمة غراماتها حسب نوع المخالفة.

وأبرز المخالفات الخاصة بالمكاتب الإشرافية، تتم عند تقديم المكتب الهندسي الإشرافي بيانات غير صحيحة أو مخططات غير مطابقة لنظام البناء، والارتدادات، والارتفاع، والأبعاد، في التقارير المرفوعة للبلدية أو الأمانة، أو عند تقديم المكتب الهندسي المصمم بيانات غير صحيحة عند استخراج رخصة البناء مثل: بيانات مالك العقار، وصك الملكية أو بيانات الأرض، بالإضافة لتقديم مخططات مخالفة للوضع القائم لاستخراج رخصة إضافة أو تعديل مكونات بناء أو ترميم أو هدم، أو إصدار قرار مساحي لموقع مخالف للطبيعة أو مدون عليه أرض فضاء والموقع قائم. ومن أبرز المخالفات أيضًا، عدم التزام المكتب الهندسي المصمم بإرفاق الوثائق والمخططات الإلزامية المطلوبة، أو إرفاق وثائق ومخططات بدون بيانات أو مسميات غير صحيحة، إلى جانب القيام بتكرار إرفاق المخططات المخالفة فيما يخص حساب الأطوال للمخططات، وعدم وضع الحدود على موقع العام، أو عدم تعديل المخططات وفقًا للملاحظات المطلوبة، أو طلب إصدار شهادة إشغال لمبنى غير مكتمل البناء بما في ذلك التشطيبات النهائية. وأهابت أمانة العاصمة المقدسة بجميع المكاتب الهندسية الإشرافية والمصممة، أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح الواردة في الجدول، مؤكدةً أن جميع تلك المخالفات قد تتضاعف عند التكرار، مشددة في الوقت ذاته على الجميع بضرورة الالتزام بما ورد فيها، حرصاً على سلامة المباني وإزالة كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على السكان أو تشويهًا للمظهر العام، وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية، محذرة أنها ستطبق الأنظمة الواردة في هذه اللائحة دون تهاون.