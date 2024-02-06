الخريف التقى نظيره الروسي ورئيسي أيرباص وبوينغ.. تطوير صناعة الطيران في المملكة

الرياض- واس

التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، مع معالي وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف بحضور معالي نائب الوزير لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمه.

وبحث الطرفان خلال اللقاء في الرياض سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة وروسيا لتطوير قطاعي الصناعة والتعدين، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية النوعية بالمملكة، وتشجيع الاستثمار في البلدين.

يُذكر أن إجمالي صادرات المملكة إلى روسيا بلغ 55.99 مليون ريال خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023م، وتمثلت أبرز صادرات المملكة إلى روسيا في التعبئة والتغليف، والسيارات، والكيماويات والبوليمرات، والمنتجات الغذائية، والآلات الثقيلة والإلكترونيات، فيما ضمت واردات المملكة من روسيا، المنتجات الغذائية، ومواد البناء، والآلات الثقيلة والإلكترونيات، والكيماويات والبوليمرات. كما اجتمع الوزير بندر بن إبراهيم الخريف، مع الرئيس التنفيذي لشركة “إيرباص للطائرات الهليكوبتر، ورئيس شركة “بوينغ وبوينغ السعودية العالمية، وتناول اللقاء تطوير التعاون بين المملكة والشركتين في صناعة الطيران.

يذكر أن صناعة الطيران تعد إحدى القطاعات الفرعية في الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وسيعود تطوير قطاع صناعة الطيران بمنافع عديدة على المملكة، حيث يتيح تطوير قاعدة من مصنعي الخدمات ومقدميها، كالصيانة والإصلاح والتشغيل بصورة أساسية، كما أن أمام المملكة فرصة الاستفادة من سوق الطيران المدني المحلي، الذي سيواصل النمو مع انفتاح المملكة على السفر والسياحة.