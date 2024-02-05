الإقتصاد

157 مليار ريال حصة “الالكترونية”.. 1.3 تريليون ريال إنفاق استهلاكي خلال عام

صحيفة البلادaccess_time26 / رجب / 1445 هـ       5 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

ارتفع إنفاق المستهلكين في المملكة إلى 1319.7 مليار ريال خلال عام 2023م، وبنسبة 7 % مقارنة بنحو 1236.6 مليار ريال خلال عام 2022، فيما شهدت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع ارتفاعا بنسبة 10 % لتصل إلى نحو 614 مليار ريال مقارنة بعام 2022م. وحسب البيانات، تمت المبيعات خلال العام الماضي من خلال 8.97 مليار عملية، وعبر 1.74 مليون جهاز.

ويشمل الإنفاق مجموع السحوبات النقدية ومبيعات نقاط البيع ومبيعات التجارة الإلكترونية عبر مدى. وبحسب البيانات الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”، سجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي انخفاضا بنحو 1 % لتصل إلى نحو 548.8 مليار ريال، مقارنة بسحوبات عام 2022م، وتمت هذه السحوبات النقدية من خلال 16 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، وعبر 1.52 مليار عملية. وارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى، إلى أكثر من 156.9 مليار ريال خلال عام 2023م، وبنسبة 28 % مقارنة بعام 2022م، وتمت هذه المبيعات من خلال 873.7 مليون عملية.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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