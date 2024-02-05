114 مشروعاً مشاركاً.. محافظ جدة يفتتح معرض “صنع بيدي”

البلاد – جدة

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة أمس، معرض “صنع بيدي” السابع عشر للمشاريع الصغيرة بمشاركة الجامعات السعودية، بحضور رئيسة جامعة الملك عبدالعزيز المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، ويستمر لمدة 5 أيام بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.

وتجوّل سموّه في المعرض الذي يضم 114 مشروعاً في أقسام متنوعة، بمشاركة 150 طالباً وطالبة من رواد المشاريع الصغيرة الراغبين في الانطلاق إلى سوق العمل من مختلف الجامعات السعودية، لإثراء المنتجات المحلية بصناعة وطنية عالية الجودة، ورفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

ويشهد المعرض الذي يستهدف طلبة الجامعات السعودية في القطاعين الحكومي والخاص, العديد من الفعاليات المصاحبة منها “داتا ثون الابتكار الاجتماعي”، وعروض رياضية، ومسرحية، وعرض أفلام قصيرة، ومسابقة شاعرة الجامعة، ومسابقة السلطة الرقمية، ومسابقة أطروحة، بالإضافة إلى اجتماع وكيلات عمادات شؤون الطلاب للجامعات السعودية.