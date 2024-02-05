يناير يسجل أعلى نسبة انخفاض في العواصف الغبارية والرملية بالمملكة

جدة : البلاد

سجلت المملكة أعلى انخفاض في عدد حالات العواصف الغبارية والرملية في شهر يناير لعام 2024م منذ 21 عامًا، بنسبة بلغت (-94%)، نتيجة جهود منظومة البيئة التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، ومبادرات رؤية المملكة 2030.

وكشف المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية في تقريره الصادر مؤخرًا، أن مدينة الرياض شهدت تسجيل انخفاض في عدد حالات العواصف الغبارية والرملية في شهر يناير الماضي بنسبة 100%، كما سجلت الدمام أعلى نسبة انخفاض بـ -100% في الشهر نفسه، فيما سجلت محافظة وادي الدواسر أعلى نسبة انخفاض بمقدار -81%، أما محافظة الأحساء فقد سجلت انخفاضًا بنسبة -83 %.

وتأتي هذه النتائج بعد الإسهامات الكبيرة لجهود رؤية المملكة 2030 واستمرار مساعيها تجاه العمل المناخي والاستدامة والملف المناخي وتحسين جودة الحياة وبرامج الرؤية ومبادراتها الإقليمية المتعلقة بالعمل المناخي والبيئي.