نائب أمير تبوك يطلع على التنمية الزراعية

تبوك – واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، على التقرير السنوي الـ59 لصندوق التنمية الزراعية بالمنطقة، والذي اشتمل على أعمال ونشاطات صندوق التنمية الزراعية وما يقدمه للمستفيدين بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة سعود بن محمد الـعــطـوي.

وأشاد سمو نائب أمير منطقة تبوك بدور الصندوق ودعمه للتنمية الزراعية بالمنطقة، مبرزاً سموه أهمية المنطقة في المجال الزراعي وما يحظى به قطاع الزراعة بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030, مؤكداً سموه أهمية خدمة المزارعين وتلبية احتياجاتهم.

من جهته أعرب العطوي، عن شكره وتقديره على ما يلقاه القطاع الزراعي بالمنطقة من دعم وتوجيه متواصل من سمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه, منوهاً بالدور الكبير لجائزة الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية التي أسهمت في تطور الزراعة بالمنطقة وكان لها الأثر الإيجابي الكبير على المزارعين.