“مدن” تكرم الفائزين بجائزة المسكن المثالي

البلاد – الرياض

فازت 4 شركات بجائزة “المسكن المثالي” التي تنظمها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”في نسختها الثانية لعام 2023م؛ وذلك لتحقيقها الاشتراطات المتعلقة بالتصاريح السكنية والمواصفات الفنية للمبنى وسلامته، وكذلك متطلبات الأمن والصحة العامة وجودة الحياة؛ وفق مستهدفات البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد.

وأوضحت “مدن” أن الشركات الفائزة بجائزة المسكن المثالي هي: شركات “تضامن الهمة” بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام، و”الديار للمجمعات السكنية” بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض، وصناعات المنتوجات الجديدة “نيبروبلاست” في المدينة الصناعية الأولى بجدة، إضافة إلى شركة “المساندة الإسكانية” بالمدينة الصناعية الثانية بجدة، كما تم تكريم 4 شركاء آخرين هم: “ماسك اللوجستية، والمخابز الغربية، ومصنع العوجان للمرطبات” إضافة إلى الجمعية الخيرية للطعام –إطعام لالتزامهم أيضًا بتطبيق المعايير والاشتراطات والمواصفات الفنية.

وتُعد “مدن” إحدى الجهات الرئيسة المشاركة في تنفيذ مبادرات البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، حيث تضم المدن الصناعية 619 مبنى ومُجمعًا سكنيًا؛ بينها 307 مساكن جماعية، و25 مجمعًا سكنيًا بإجمالي مساحة 1,32 مليون متر مربع.