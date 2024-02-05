محافظ جدة يرعى ملتقى “نحو المليون متطوع” في نسخته الثانية

جدة : البلاد

رعى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم ، ملتقى “نحو المليون متطوع” في نسخته الثانية ، الذي نظمته أمانة جدة ، بحضور معالي أمين المحافظة صالح بن علي التركي ، وعدد من مسؤولي الجهات المشاركة.

واطلع سموه والحضور خلال الحفل على عرض مرئي متضمناً منجزات أمانة محافظة جدة للعام 2023م.

كما شاهد عرضاً مسرحياً قدّمه طلاب جامعت عفت يتحدث عن رسالة التطوع وأثره في المجتمع.

وفي ختام الحفل كرم سمو محافظ جدة الرعاة والجهات الحكومية.

ويستهدف الملتقى السنوي الذي تشرف عليه الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية بالأمانة ، تكريم الجهات الداعمة والمشاركة مع أمانة جدة في المبادرات والبرامج التطوعية، كما تضمن الملتقى العديد من ورش العمل عن التطوع ومفاهيمه بحضور نخبة من المتحدثين والمختصين والمهتمين بهذا المجال، بهدف تحسين جودة الحياة لدى أفراد المجتمع.

ويأتي تنظيم الأمانة لهذا الملتقى في إطار دورها لدعم البرامج والمبادرات التطوعية في المجالات كافة، منها التوعوية والثقافية والرياضية وغيرها بهدف تشجيع المشاركة المجتمعية، وتحسين جودة الحياة، والوصول إلى مستهدف المليون متطوع بحلول 2030م.

مما يذكر أن إجمالي المتطوعين مع أمانة جدة وصل لـ 42 ألف متطوع تقريباً ، حيث نُفذت 462 مبادرة بمشاركة 141 جهة.