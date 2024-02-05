طيران الخليج يدشن رحلاته إلى العلا

البلاد – العلا

بدأت شركة طيران الخليج، الناقل الجوي الوطني لمملكة البحرين،تشغيل خدمة الطيران المباشر بين البحرين والعُلا مرتين أسبوعياً،حتى 6 مارس، ومن 10 أبريل إلى 27 أبريل.

ورحب نائب الرئيس لقطاع إدارة الوجهات السياحية والتسويق بالهيئة الملكية لمحافظة العلا رامي المعلم، بالزوار الجدد في رحلتهم إلى العُلا، في تجربة ثقافية وسياحية مميزة، مؤكدا أن إدراج العُلا على وجهات طيران الخليج الموسمية الرئيسة لعام 2024م يسهم في إظهار ما تقدمه هذه الوجهة التاريخية للمسافرين والزوار الدوليين ويحقق مساعينا في تسهيل الوصول للوجهة من خلال رحلات طيران دولية مباشرة من مراكز الطيران الدولية المجاورة”.

وخلال الأعوام القليلة الماضية شهد مطار العُلا الدولي، العديد من المشروعات التي تعزز زيادة الفاعلية، لاستقبال المسافرين وكذلك تقديم الخدمات لأهالي وزوار العُلا، حيث انضم إلى قائمة المطارات الدولية في شهر مارس من العام 2021م، كذلك زادت المساحة الإجمالية للمطار إلى نحو مليونين و400 ألف متر مربع، فيما تتسع ساحة الطيران في المطار إلى 15 طائرة في الوقت ذاته. ويتماشى تعزيز عمليات الطيران وتطوير البنية التحتية للمطار مع أهداف العُلا المتمثلة في الترحيب بمليوني زائر سنوياً بحلول عام 2035م، لتمثل نموذجاً رائداً لإستراتيجية سياحة عملية ومستدامة، تضمن استمرارية تميّز الوجهة في المستقبل.